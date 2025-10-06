Les sociétés aurifères Predictive Discovery et Robex fusionnent pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière australienne Predictive Discovery PDI.AX et la société canadienne Robex Resources RBX.V ont annoncé qu'elles allaient fusionner dans le cadre d'une transaction en actions de 2,35 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars), créant ainsi un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de Robex recevront 8,667 actions de Predictive pour chaque action de Robex, ce qui leur donnera une participation d'environ 49 % dans la société fusionnée, selon une déclaration commune publiée dimanche en fin de journée.

La nouvelle société sera cotée à Sydney et cherchera à obtenir une double cotation à la Bourse de croissance TSX du Canada.

La fusion réunit les projets aurifères Bankan de Predictive et Kiniero de Robex en Guinée, qui ne sont séparés que de 30 km (18.64 miles). La production devrait dépasser 400 000 onces par an d'ici 2029, grâce à des ressources de 9,5 millions d'onces et à des réserves de 4,5 millions d'onces.

Soutenu par des prix de l'or record, le secteur de l'extraction de l'or est en période de consolidation, les entreprises tirant parti de leurs marges élevées pour s'agrandir par le biais de fusions et d'acquisitions.

La mine Kiniero de Robex, qui devrait entrer en production en décembre, contribuera à financer le développement de Bankan, qui devrait faire l'objet d'une décision d'investissement finale à la mi-2026, ont déclaré les deux sociétés minières.

La Guinée, plus connue pour sa bauxite et son minerai de fer , suscite un regain d'intérêt pour l'exploration aurifère malgré les difficultés rencontrées de longue date par l'exploitation minière artisanale et la récente répression réglementaire .

La société canadienne Fortuna Mining FVI.TO , par exemple, a signé ce mois-ci une coentreprise avec la société australienne DeSoto Resources DES.AX pour explorer le bassin de Siguiri dans le nord-est de la Guinée.

Matthew Wilcox, directeur général de Robex, dirigera la société fusionnée, tandis qu'Andrew Pardey, directeur général de PDI, en assurera la présidence.

L'opération est soutenue par les principaux actionnaires de Robex, Cohen Group et Eglinton Mining, qui détiennent ensemble 25 % de la société. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des tribunaux et des actionnaires.

(1 $ = 1,5175 dollar australien)