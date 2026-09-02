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Les sociétés américaines de crédit privé déprécient davantage de prêts
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 16:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ratio global « juste valeur/coût » recule de 168 points de base pour s’établir à 97,57 % sur six mois

* La plupart des dépréciations du deuxième trimestre se sont concentrées sur un groupe relativement restreint d’emprunteurs

* Les placements non productifs de revenus passent de 2,5 % à environ 3,4 % du coût du portefeuille

par Patturaja Murugaboopathy et Gaurav Dogra

La valeur des portefeuilles de crédit privé américains a montré des signes de stabilisation au deuxième trimestre après une détérioration généralisée en début d’année, alors même que les prêteurs ont déprécié certains prêts liés au secteur des logiciels et ont signalé une augmentation de la dette ne générant plus de revenus.

Le crédit privé a fait l’objet d’une surveillance accrue cette année, les investisseurs s’interrogeant sur l’opacité des valorisations , sur les pressions de rachat apparues au sein de certains fonds non cotés, ainsi que sur les inquiétudes croissantes concernant l’exposition au secteur des logiciels et la dégradation des performances des emprunteurs.

Une analyse de Reuters portant sur les documents réglementaires de 44 sociétés de développement des entreprises (BDC) américaines, qui accordent principalement des prêts aux petites et moyennes entreprises, a montré que la valeur des portefeuilles s’était encore affaiblie par rapport au coût déclaré au premier semestre 2026, à mesure que les écarts de marché s’élargissaient et que des tensions apparaissaient chez certains emprunteurs, en particulier dans le secteur des logiciels.

Si la plupart des dépréciations importantes ont eu lieu au premier trimestre , les pertes enregistrées au deuxième trimestre par plusieurs sociétés de développement d’entreprises de premier plan se sont concentrées sur un nombre relativement restreint d’emprunteurs.

“Ce à quoi nous assistons est en grande partie une réévaluation”, a déclaré Sitara Sundar, responsable de la stratégie d’investissement alternatif chez J.P. Morgan Private Bank, en soulignant la baisse du flux de transactions, la pression de rachat sur les fonds non cotés, le recul de la confiance, les inquiétudes liées à la disruption du secteur des logiciels induite par l’IA et les échéances de dette à court terme.

Au 30 juin, les 44 BDC détenaient des investissements dont la juste valeur cumulée s’élevait à 92,88 milliards de dollars, contre un coût comptable ou un coût amorti déclaré de 95,19 milliards de dollars. À la fin de 2025, la juste valeur s’élevait à 95,82 milliards de dollars, pour un coût de 96,54 milliards de dollars.

L’analyse porte sur l’ensemble des portefeuilles d’investissement déclarés, y compris les titres de créance et les titres de participation.

Le ratio global «juste valeur/coût» est tombé à 97,77 % au premier trimestre, contre 99,25 % fin décembre, puis s’est encore affaibli pour s’établir à 97,57 % au deuxième trimestre.

Chris Cessna, directeur général au sein du département “Portfolio Valuation and Fund Advisory Services” de Houlihan Lokey, a déclaré que la baisse de 168 points de base enregistrée au cours du premier semestre était nettement plus importante que ce qui est habituellement observé.

“Concernant les prêts en difficulté, la détérioration des fondamentaux des emprunteurs contribue à la baisse des valorisations”, a-t-il déclaré.

DÉPRÉCIATION DES PRÊTS DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS

Les données citées par M. Cessna montrent que les BDC ont déprécié 81 % de leurs prêts liés aux logiciels cette année, contre 40 % en dehors de ce secteur. Environ 4 % de l’ensemble des emprunteurs avaient des prêts évalués à moins de 80 % de leur valeur nominale, contre environ 1 % entre 2023 et 2025.

Clay Montgomery, vice-président du groupe des institutions financières chez Moody’s Ratings, a déclaré qu’un ensemble relativement restreint d’investissements représentait une part disproportionnée des pertes latentes chez plusieurs BDC de premier plan.

Blue Owl Capital Corp. a indiqué que la baisse de sa valeur nette d'inventaire au deuxième trimestre était principalement due à une dépréciation liée à un crédit spécifique, alors qu’au premier trimestre, environ les trois quarts de cette baisse reflétaient un élargissement plus général des spreads.

Chez Ares Capital Corp., deux sociétés de logiciels représentaient un peu plus d’un tiers des pertes nettes latentes depuis le début de l’année, soit 527 millions de dollars, selon un document déposé auprès des autorités, ce chiffre passant à plus de la moitié si l’on prend en compte cinq autres sociétés de logiciels.

Chez Golub Capital BDC, les pertes se sont concentrées sur un petit nombre de positions en dette subordonnée et en actions, tandis que FS KKR Capital Corp. a également indiqué qu’une poignée d’investissements représentait la grande majorité de ses dépréciations.

Sur les 10 BDC pour lesquelles Reuters a examiné des documents comparables, les investissements non productifs – c’est-à-dire ceux dont les emprunteurs accusent un retard important dans leurs remboursements ou sont considérés comme peu susceptibles de payer – ont augmenté pour atteindre environ 3,4 % de la valeur du portefeuille à la fin du mois de juin, contre 2,5 % à la fin de 2025.

Crédit privé

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