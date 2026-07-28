Les sièges de centaines de Boeing 737 MAX pourraient nécessiter une inspection, selon la FAA

Un Boeing 737 MAX 8 revient d'un vol d'essai à Boeing Field, à Seattle, dans l'État de Washington

Les ‌sièges de centaines d'avions 737 MAX de ​Boeing immatriculés aux Etats-Unis pourraient nécessiter une inspection pour vérifier s'ils ont été correctement installés, ​a déclaré lundi l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) précisant ​que ces sièges pourraient ⁠potentiellement entraîner des blessures en cas d'atterrissage ‌en urgence.

Dans une note, la FAA indique préconiser de vérifier les sièges ​de 453 ‌appareils enregistrés aux Etats-Unis et de ⁠procéder si nécessaire à des ajustements.

Elle ne précise pas si des compagnies aériennes internationales ⁠sont impactées - ‌même si ces dernières ont pour ⁠habitude de suivre, le cas échéant, les ‌directives de la FAA.

La FAA ⁠n'a communiqué aucun délai pour mettre en ⁠oeuvre cette ‌mesure.

Selon la FAA, les avions 737 MAX ​comptent jusqu'à 69 ‌ensembles de sièges montés sur rail. Une heure est nécessaire pour ​réinstaller correctement les sièges sur chacun de ces ensembles, a-t-elle précisé.

Un ⁠porte-parole de Boeing a déclaré que l'avionneur a notifié les opérateurs de ses appareils en décembre dernier. Boeing "soutient" la directive de la FAA, a-t-il dit dans un communiqué transmis ​par courriel.

(Dan Catchpole)