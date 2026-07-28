 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les sièges de centaines de Boeing 737 MAX pourraient nécessiter une inspection-FAA
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 03:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Bien lire que les sièges pourraient nécessiter une inspection)

Les sièges de centaines d'avions 737 MAX de Boeing BA.N immatriculés aux Etats-Unis pourraient nécessiter une inspection pour vérifier s'ils ont été correctement installés, a déclaré lundi l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) précisant que ces sièges pourraient potentiellement entraîner des blessures en cas d'atterrissage en urgence.

Dans une note, la FAA indique préconiser de vérifier les sièges de 453 appareils enregistrés aux Etats-Unis et de procéder si nécessaire à des ajustements.

Elle ne précise pas si des compagnies aériennes internationales sont impactées - même si ces dernières ont pour habitude de suivre, le cas échéant, les directives de la FAA.

La FAA n'a communiqué aucun délai pour mettre en oeuvre cette mesure.

Selon la FAA, les avions 737 MAX comptent jusqu'à 69 ensembles de sièges montés sur rail. Une heure est nécessaire pour réinstaller correctement les sièges sur chacun de ces ensembles, a-t-elle précisé.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que l'avionneur a notifié les opérateurs de ses appareils en décembre dernier. Boeing "soutient" la directive de la FAA, a-t-il dit dans un communiqué transmis par courriel.

(Dan Catchpole)

Valeurs associées

BOEING CO
211,495 USD NYSE +0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,32 -0,56%
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Or
4 038,28 -0,94%
EUR/USD SPOT
1,13635 -0,09%
TOTALENERGIES
74,38 -2,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank