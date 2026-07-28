Les sièges de centaines de Boeing 737 MAX pourraient nécessiter une inspection-FAA

(Bien lire que les sièges pourraient nécessiter une inspection)

Les sièges de centaines d'avions 737 MAX de Boeing BA.N immatriculés aux Etats-Unis pourraient nécessiter une inspection pour vérifier s'ils ont été correctement installés, a déclaré lundi l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) précisant que ces sièges pourraient potentiellement entraîner des blessures en cas d'atterrissage en urgence.

Dans une note, la FAA indique préconiser de vérifier les sièges de 453 appareils enregistrés aux Etats-Unis et de procéder si nécessaire à des ajustements.

Elle ne précise pas si des compagnies aériennes internationales sont impactées - même si ces dernières ont pour habitude de suivre, le cas échéant, les directives de la FAA.

La FAA n'a communiqué aucun délai pour mettre en oeuvre cette mesure.

Selon la FAA, les avions 737 MAX comptent jusqu'à 69 ensembles de sièges montés sur rail. Une heure est nécessaire pour réinstaller correctement les sièges sur chacun de ces ensembles, a-t-elle précisé.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que l'avionneur a notifié les opérateurs de ses appareils en décembre dernier. Boeing "soutient" la directive de la FAA, a-t-il dit dans un communiqué transmis par courriel.

(Dan Catchpole)