Les sidérurgistes canadiens compensent en partie l'impact des droits de douane américains grâce à la demande intérieure

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* L'Ouest canadien est le moteur de la reprise du secteur sidérurgique grâce aux projets miniers, énergétiques et aux centres de données de la Saskatchewan

* Ottawa a proposé des prêts d’un milliard de dollars canadiens et a étendu les quotas d’importation pour lutter contre le dumping

* Le syndicat des métallurgistes réclame des quotas et des droits de douane plus stricts sur l'acier actuellement exempté

par Divya Rajagopal

L'industrie sidérurgique canadienne, qui figure parmi les secteurs les premiers et les plus durement touchés par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, commence à se redresser grâce à une reprise des projets dans les secteurs minier et énergétique et des centres de données dédiés à l'IA, ainsi qu'au soutien du gouvernement, même si cet impact n'est pas uniforme à l'échelle du pays.

Si le Canada est un petit producteur à l’échelle mondiale et que l’acier contribue à moins de 1 % du PIB national, c’est un secteur dans lequel les efforts du Premier ministre Mark Carney pour rendre l’économie canadienne moins dépendante des États-Unis semblent porter leurs fruits, bien qu’avec une forte dose d’intervention gouvernementale.

Les entreprises sidérurgiques se sont diversifiées en s’éloignant du marché américain et en se concentrant sur la demande intérieure depuis que Donald Trump a augmenté les droits de douane sur l’acier importé de 25 % à 50 % en juin 2025, ont indiqué des sidérurgistes, des analystes et des représentants syndicaux.

Le Canada exportait auparavant environ 90 % de son acier vers les États-Unis, mais les expéditions ont chuté de 60 % en 2025, selon l’Association canadienne des producteurs d’acier. Des centaines de métallurgistes ont été licenciés.

Toutefois, la part de l’acier utilisé au Canada qui était produit localement est passée à 51 % en 2025, contre 41 % en 2024, selon United Steelworkers, le principal syndicat du secteur. La part des importations a reculé de 59 % à 49 %. L’USW a calculé ces données à partir des statistiques de World Steel Data et des données canadiennes sur les importations d’acier, a expliqué Guio Jacinto, chercheur en économie pour le syndicat.

Ces signes de reprise apparaissent principalement dans l’Ouest canadien, où plusieurs grands projets industriels, dont un centre de données de 1,2 gigawatt en Saskatchewan, sont en cours de construction. M. Carney a indiqué qu’un nouvel oléoduc allant vers la côte Pacifique stimulerait également la demande d’acier.

La demande canadienne d’acier devrait avoir progressé d’environ 2,7 % en 2025 et devrait encore augmenter d’environ 0,9 % en 2026, selon un rapport de l’OCDE publié en juillet.

“Ce que nous constatons actuellement, c’est que de plus en plus d’entreprises canadiennes se disputent le marché intérieur, ce qui signifie qu’il y a moins de place pour les sidérurgistes étrangers”, a déclaré David Fritz, de la société Supreme Steel, basée en Alberta, qui fabrique des produits en acier.

“Je suis optimiste quant aux perspectives du marché des produits sidérurgiques transformés au Canada; il y a suffisamment de projets en cours pour soutenir ce secteur”, a ajouté M. Fritz.

INTERVENTION DU GOUVERNEMENT

Dans un contexte de surcapacité mondiale, l’acier canadien aurait du mal à rivaliser avec les producteurs à moindre coût de Chine et de Corée du Sud sans quotas d’importation. Le Canada produit environ 13 millions de tonnes d’acier primaire par an.

En mai, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de prêts d’un montant total de 1 milliard de dollars canadiens (soit 700 millions de dollars américains) aux industries de l’acier, de l’aluminium et du cuivre, sous forme de fonds de roulement destinés à les aider à surmonter l’impact des droits de douane américains. Le gouvernement a prolongé un plafond sur les importations d’acier étranger, connu sous le nom de « contingent tarifaire », afin de lutter contre le dumping de l’acier étranger.

L’adaptation du Canada aux droits de douane de Trump a été suivie de près à l’échelle internationale, M. Carney étant l’un des rares dirigeants mondiaux à avoir riposté contre les droits de douane américains malgré la dépendance économique écrasante de son pays vis-à-vis des États-Unis.

Le Premier ministre a également menacé d'intenter une action en justice contre le producteur d'acier américain Cleveland-Cliffs CLF.N suite à son projet de supprimer des centaines d'emplois sur son site de Hamilton, en Ontario.

Cleveland-Cliffs, qui a racheté la société canadienne Stelco en 2024, a indiqué dans ses résultats du deuxième trimestre qu’il existait une forte concurrence internationale pour l’acier galvanisé produit à l’usine de Hamilton, mais que le marché de son acier laminé à chaud spécifique, produit ailleurs au Canada, avait contribué à l’amélioration des prévisions pour le second semestre 2026.

Cleveland-Cliffs publiera ses résultats trimestriels le 19 octobre, ce qui pourrait donner une image plus claire de l’avenir de ses activités canadiennes.

REORIENTATION VERS LE MARCHÉ NATIONAL

Tenaris, dont le siège social est situé au Luxembourg et qui fabrique des tubes en acier pour les entreprises du secteur de l’énergie dans son usine de Sault-Sainte-Marie, en Ontario, a déclaré avoir récemment investi 306 millions de dollars canadiens pour accroître la production de ses produits fabriqués au Canada destinés à la clientèle canadienne.

“Cela renforce l’engagement de Tenaris à produire au Canada ce dont l’industrie pétrolière et gazière canadienne a besoin. En conséquence, l’exposition de l’entreprise aux droits de douane américains est limitée”, a déclaré Martín Castro, président de Tenaris au Canada, dans un e-mail.

Le plus grand producteur d’acier canadien, Algoma ASTL.TO , a annoncé en décembre qu’il allait licencier 1.000 salariés en Ontario – ce qui représente la quasi-totalité des licenciements enregistrés dans le secteur à l’échelle nationale depuis l’imposition des droits de douane. Mais le directeur général de l’entreprise a récemment mis en avant le renforcement du marché intérieur, citant la demande croissante dans les secteurs des infrastructures, de la construction et de la défense pour ses tôles d’acier.

“Alors que les droits de douane américains de 50 % au titre de la section 232 continuent de nous fermer de fait l’accès traditionnel au marché américain, notre réorientation vers une stratégie centrée sur le Canada et privilégiant les tôles porte ses fruits”, a déclaré le directeur général Rajat Marwah lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en juillet.

Marty Warren, directeur de la section canadienne de l’USW, a indiqué que le secteur avait connu un redressement, mais qu’une reprise plus importante nécessiterait de remplacer encore davantage d’acier importé par de la production nationale. Le syndicat souhaite également que le Canada renforce les quotas sur l’acier importé et impose des droits de douane sur l’acier utilisé dans les industries automobiles et aéronautiques américaines, qui sont actuellement exemptées des droits de douane de rétorsion plus généraux appliqués par le Canada.

Le ministère canadien des Finances a indiqué que le secteur sidérurgique restait exposé aux droits de douane et que le gouvernement encourageait les investissements par le biais d’un certain nombre de mesures, telles que l’achat d’acier canadien pour les projets d’infrastructure.

“Cela se traduit par le cycle de demande intérieure que nous favorisons grâce à la politique "Achetez canadien" et, plus généralement, par le programme de croissance du gouvernement, qui fera appel à l’acier et aux travailleurs canadiens”, a déclaré le ministère dans un communiqué transmis par e-mail.