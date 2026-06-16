Les services de renseignement intérieurs français délaissent Palantir au profit d'un concurrent local, selon le Premier ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelles versions avec Palantir, commentaires de Matignon)

* Palantir affirme que son contrat est « pleinement en vigueur »

* Les gouvernements européens se méfient désormais de leur dépendance vis-à-vis des technologies américaines

par Inti Landauro

La DGSI, l'agence française de renseignement intérieur, va remplacer les outils de la société technologique américaine Palantir PLTR.O par ceux d'un concurrent français, ChapsVision, a annoncé mardi le cabinet du Premier ministre français, même si ce processus devrait prendre plusieurs années. Dans une vidéo publiée sur X, le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que ChapsVision avait été "retenu mardi par la DGSI ... pour remplacer le géant américain Palantir".

Toutefois, après que Palantir eut déclaré que son contrat à long terme avec la DGSI, renouvelé fin 2025 pour plusieurs années supplémentaires, « restait pleinement en vigueur », le cabinet de M. Lecornu a précisé que les outils de Palantir continueraient d’être utilisés jusqu’à ce que ceux de ChapsVision puissent être intégrés « afin d’éviter une rupture de capacité ».

ChapsVision n'a pas répondu à une demande de commentaires.

LES GOUVERNEMENTS EUROPÉENS SE MONTRENT MÉFIANTS

Les gouvernements européens se montrent de plus en plus méfiants face à la dépendance vis-à-vis des plateformes technologiques américaines, et en particulier de la suite de produits de Palantir Technologies PLTR.O .

Fondée par le milliardaire Peter Thiel avec le soutien de la CIA, Palantir vend des outils d'intégration de données IA de niveau militaire aux gouvernements et aux entreprises.

"Nous devons utiliser nos propres modèles d’IA; nous ne pouvons accepter de nouvelles dépendances stratégiques dans la sphère numérique", a déclaré M. Lecornu sur X. "Nous ne pouvons pas compter sur des outils développés par des puissances étrangères. La France doit disposer de ses propres outils."

L'imprévisibilité du président américain Donald Trump sur la scène internationale a conduit les alliés européens à se demander si le soutien des États-Unis dans des domaines tels que la sécurité et la technologie pouvait encore être considéré comme acquis. L'armée allemande a déclaré qu'elle n'utiliserait plus Palantir, tandis que la Grande-Bretagne réexamine le contrat de données de 330 millions de livres sterling (440 millions de dollars) conclu entre le National Health Service et Palantir, suite à des pressions politiques et parlementaires.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également bloqué un projet de contrat de 50 millions de livres sterling entre Palantir et la police de la capitale, invoquant des raisons de rapport qualité-prix et de passation de marchés. Palantir a menacé d'engager des poursuites judiciaires en réponse.

M. Lecornu a déclaré que la France prévoyait d'investir 655 millions d'euros dans l'intelligence artificielle et de mettre en place un chatbot commun à tous les services de l'État. Elle va également créer un chatbot dédié à la santé publique pour l'agence publique d'assurance maladie Ameli, ainsi qu'une nouvelle plateforme numérique visant à simplifier l'accès aux données publiques.

(1 $ = 0,8638 euro)

(1 $ = 0,7452 livre)