 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 222,54
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les sénateurs exhortent Trump à reconsidérer l'abandon du plan de compensation des compagnies aériennes de Biden
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de 18 sénateurs démocrates a exhorté l'administration Trump à revenir sur son annonce d'abandonner un projet de l'administration précédente visant à obliger les compagnies aériennes à verser aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols sont causées par les transporteurs.

En décembre, le ministère américain des transports, sous la direction du président Joe Biden, a sollicité les commentaires du public dans le cadre d'une procédure réglementaire sur la question de savoir si les compagnies aériennes devraient être tenues de payer jusqu'à 775 dollars pour les retards qu'elles provoquent. L'USDOT a annoncé le mois dernier qu'il prévoyait d'abandonner le plan d'indemnisation et qu'il envisageait d'abroger les règlements de Biden exigeant que les compagnies aériennes et les agents de billetterie divulguent les frais de service en même temps que les tarifs aériens .

Joe Biden

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,9850 USD NASDAQ -3,17%
DELTA AIR LINES
59,500 USD NYSE -1,57%
SOUTHWEST AIRLIN
31,830 USD NYSE -1,29%
UNITED AIRLINES
96,8500 USD NASDAQ -1,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank