Les sénateurs exhortent Trump à reconsidérer l'abandon du plan de compensation des compagnies aériennes de Biden

Un groupe de 18 sénateurs démocrates a exhorté l'administration Trump à revenir sur son annonce d'abandonner un projet de l'administration précédente visant à obliger les compagnies aériennes à verser aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols sont causées par les transporteurs.

En décembre, le ministère américain des transports, sous la direction du président Joe Biden, a sollicité les commentaires du public dans le cadre d'une procédure réglementaire sur la question de savoir si les compagnies aériennes devraient être tenues de payer jusqu'à 775 dollars pour les retards qu'elles provoquent. L'USDOT a annoncé le mois dernier qu'il prévoyait d'abandonner le plan d'indemnisation et qu'il envisageait d'abroger les règlements de Biden exigeant que les compagnies aériennes et les agents de billetterie divulguent les frais de service en même temps que les tarifs aériens .