Les sénateurs démocrates bloquent l'autorité de surveillance en raison de la nomination de Pulte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le vote du Sénat n'a pas permis de faire avancer la reconduction de l'article 702 de la loi FISA, face à une opposition bipartisane

* Les démocrates s'opposent à la nomination par Trump de Bill Pulte au poste de directeur par intérim du renseignement national

* Certains sénateurs républicains s'opposent également aux propositions de financement de Trump sans rapport, dans un contexte de tensions législatives plus générales

(Réécriture complète, ajout d'informations contextuelles, commentaire de la Maison Blanche, interview du WSJ avec Trump) par Nolan D. McCaskill, Richard Cowan et Jonathan Landay

La confrontation autour de la nomination par le président américain Donald Trump de Bill Pulte, un fidèle partisan, au poste de chef par intérim des services de renseignement américains, s'est intensifiée vendredi, alors que les inquiétudes quant à son aptitude à occuper ce poste ont bloqué le renouvellement d'une loi sur la surveillance étrangère au Sénat.

Par 47 voix contre 52, le Sénat a refusé d'entamer le débat sur une loi qui permet aux agences de renseignement américaines de surveiller les e-mails et autres communications d'étrangers situés en dehors des États-Unis sans mandat judiciaire individuel.

Sept républicains se sont joints à tous les démocrates du Sénat, à l'exception d'un seul, pour voter contre l'ouverture des délibérations sur le renouvellement de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangersavant son expiration le 12 juin.

Les démocrates avaient averti qu'ils ne donneraient pas les voix nécessaires pour réautoriser cette disposition à moins que Trump ne revienne sur son choix de Pulte, un fidèle sans expérience en matière de sécurité nationale, pour remplacer Tulsi Gabbard au poste de directrice par intérim du renseignement national lorsqu'elle quittera ses fonctions le 30 juin.

Certains opposants républicains ont réclamé une meilleure protection des données des Américains collectées par inadvertance lors de la surveillance des communications étrangères sans mandat, tandis que d'autres expriment depuis longtemps leurs inquiétudes concernant les programmes de surveillance en général.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a déclaré que l'administration Trump devra examiner si la nomination de Pulte constitue un obstacle à la reconduction de l'autorisation de surveillance sans mandat.

Si le moment choisi pour la nomination de Pulte « n'était sans doute pas le meilleur », a déclaré Thune, « je ne pense toujours pas que cela doive faire dérailler un dossier aussi important ».

La Maison Blanche a déclaré que la loi sur la surveillance ne devait pas être reportée.

« Prendre la FISA en otage met en péril la sécurité nationale des États-Unis et il est honteux que certains démocrates menacent de faire passer la politique partisane avant la sécurité du peuple américain », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle.

À la tête d’un organisme de régulation hypothécaire peu en vue, Pulte a eu accès à des données confidentielles pour mener des enquêtes sur des fraudes hypothécaires visant plusieurs adversaires présumés du président. Aucune accusation pénale n’a été portée contre aucun d’entre eux.

Les démocrates ont exprimé leurs craintes que Pulte n'abuse de son autorité en tant que chef des services de renseignement pour cibler des personnes que Trump estime l'avoir persécuté.

Certains législateurs craignent également que Pulte ne poursuive l’engagement de Gabbard dans les efforts visant à prouver l’affirmation démentie de Trump selon laquelle il aurait perdu l’élection de 2020 à cause d’une fraude.

Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de nommer Pulte pour occuper ce poste de manière permanente, bien que celui-ci puisse rester en fonction jusqu'aux élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles le contrôle du Congrès sera en jeu.

Les commentaires que Trump a faits vendredi au Wall Street Journal pourraient renforcer l'opposition des démocrates à Pulte.

Il a déclaré qu'il voulait que Pulte divulgue des documents classifiés liés à des questions telles que l'élection de 2020.

Le statut intérimaire de Pulte lui permettrait d’être “ moins entravé”, a déclaré Trump. “ Cela vous donne en quelque sorte plus de pouvoir, vous savez, pendant une période limitée.”