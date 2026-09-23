Les sénateurs américains font pression cette semaine pour une interdiction rapide des véhicules chinois, alors que Xi est en visite

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(Ajoute des précisions dans les paragraphes 4 à 11)

* Slotkin et Moreno visent à obtenir l'approbation unanime du Sénat

* Trump a déclaré qu'il accepterait que la Chine fabrique des véhicules aux États-Unis

* Le président américain recevra Xi à Washington cette semaine

par David Shepardson

Les sénateurs américains qui proposent un projet de loi bipartite visant à rendre permanente l'interdiction des véhicules chinois espèrent obtenir rapidement l'approbation du Sénat cette semaine, alors que le président Donald Trump s'apprête à rencontrer le président chinois Xi Jinping, a déclaré mercredi l'un des auteurs du projet de loi.

Cette initiative, rapportée pour la première fois par Reuters, est menée par la sénatrice démocrate Elissa Slotkin, du Michigan, et le sénateur républicain Bernie Moreno, de l'Ohio. Le projet de loi bénéficie d'un élan important et sa version à la Chambre des représentants compte désormais plus de 100 co-signataires, tandis que les constructeurs automobiles et les assistants législatifs espèrent obtenir son adoption cette année.

Mme Slotkin a déclaré qu’elle-même et M. Moreno comptaient obtenir l’approbation unanime du Sénat cette semaine.

« Que l’on soit démocrate ou républicain, personne ne veut de voitures chinoises aux États-Unis », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse au Capitole, ajoutant que les auteurs de la mesure s’efforçaientd’identifier les éventuels opposants et de répondre à leurs préoccupations.

Quelques sénateurs républicains ont déjà fait part de certaines réserves, a indiqué un assistant parlementaire à Reuters, précisant qu’il n’était pas encore certain qu’ils s’y opposeraient.

Une note envoyée aux bureaux des sénateurs démocrates indiquait que M. Moreno avait l'intention de solliciter le consentement unanime pour ce projet de loi cette semaine.

Trump devrait rencontrer Xi à Washington cette semaine pour aborder un large éventail de questions commerciales. La Chine s'est fermement opposée à l'interdiction des véhicules américains et aux efforts visant à la rendre permanente.

Au début du mois, Trump a déclaré à Fox News qu’il accepterait que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures aux États-Unis, ce qui a semé la panique parmi les constructeurs automobiles.

Mme Slotkin a déclaré que le fait d’autoriser cela marquerait « le début de la fin de la construction automobile aux États-Unis ».

LES INQUIÉTUDES DU SECTEUR

La semaine dernière, les constructeurs automobiles, les équipementiers et les concessionnaires ont exhorté Trump "à maintenir des politiques qui ferment fermement la porte aux constructeurs automobiles chinois cherchant à vendre, importer ou fabriquer des véhicules aux États-Unis".

Une réglementation imposée par l’administration de l’ancien président Joe Biden début 2025 a effectivement interdit à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis, au motif qu’ils pourraient transmettre des données sensibles sur les conducteurs vers la Chine. Washington maintient également des droits de douane supérieurs à 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Ce projet de loi, qui bénéficie du soutien de 51 sénateurs, donnerait force de loi à cette interdiction et empêcherait la Maison Blanche d’accorder des dérogations aux constructeurs chinois pour leur permettre de vendre des véhicules aux États-Unis.

La lettre de l’industrie automobile émane de six groupes représentant General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen

VOWG.DE , Ford F.N , Hyundai 005380.KS , Stellantis

STLAM.MI , Tesla TSLA.O et d’autres.

Ils affirment que les investissements chinois ne créeraient pas de nouveaux emplois aux États-Unis, mais "détourneraient les emplois des constructeurs automobiles qui ont investi depuis des générations aux États-Unis au profit d’entreprises détenues et gérées par le gouvernement chinois".

Le Bluetooth, le Wi-Fi, la connectivité cellulaire et certaines technologies de communication par satellite sont visés par ces règles, motivées par des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur leurs propriétaires américains.