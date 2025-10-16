Les sénateurs américains devraient annoncer un accord sur la législation relative à la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux sénateurs américains devraient annoncer jeudi un accord sur une législation relative à la sécurité aérienne, après une collision mortelle survenue en janvier impliquant un avion régional d'American Airlines AAL.O et qui a coûté la vie à 67 personnes, ce qui a suscité des appels à la réforme, ont déclaré des sources à Reuters.

Le président de la commission du commerce du Sénat, le républicain Ted Cruz, et la principale démocrate de la commission, Maria Cantwell, sont sur le point de parvenir à un accord bipartisan sur une législation exigeant que les exploitants d'aéronefs équipent leur flotte d'une technologie avancée de suivi des aéronefs connue sous le nom d'ADS-B d'ici la fin de 2031 et d'autres réformes en matière de sécurité.

Cet accord ouvrirait la voie à un vote bipartisan de la commission parlementaire la semaine prochaine.