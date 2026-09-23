Les sénateurs américains comptent accélérer cette semaine la procédure d'interdiction des véhicules chinois, alors que Xi est en visite

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(réintroduit le mot “véhicules”, qui avait été omis, dans le premier paragraphe)

Les partisans d'un projet de loi visant à rendre permanente l'interdiction des véhicules chinois espèrent obtenir cette semaine une adoption en procédure d'urgence par le Sénat américain, alors que le président Donald Trump s'entretient avec le président chinois Xi Jinping.

Le sénateur républicain Bernie Moreno, l’un des deux principaux auteurs de cette proposition de loi, a l’intention de demander le consentement unanime pour faire adopter le texte, selon une note envoyée mercredi aux sénateurs démocrates.

La semaine dernière, les constructeurs automobiles et d'autres groupes industriels ont exhorté Donald Trump “à maintenir des politiques qui ferment fermement la porte aux constructeurs automobiles chinois cherchant à vendre, importer ou fabriquer des véhicules aux États-Unis”.