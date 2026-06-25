Les semi-conducteurs grimpent après les résultats de Micron et Qualcomm

Les semi-conducteurs gagnent en Bourse jeudi au lendemain des publications solides des géants du secteur américains Micron et Qualcomm, venant atténuer la vague de ventes sur la "tech" observée plus tôt cette semaine.

Alors que le retour des craintes liées aux dépenses en intelligence artificielle (IA) avait enrayé le rallye technologique lors des séances précédentes, les résultats ainsi que les prévisions des poids lourds que sont Micron et Qualcomm, très attendus au regard de ces inquiétudes, ont permis de les apaiser quelque peu.

Micron Technology MU.O a fait état mercredi soir de prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels nettement supérieurs aux attentes, tout en indiquant avoir obtenu des engagements d'achat à hauteur de 22 milliards de dollars afin de s'assurer l'approvisionnement en puces mémoire.

"Les résultats de Micron ont apporté une nouvelle confirmation que le cycle d'investissement dans l'IA reste bien intact", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez capital.com.

Bien que Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi soir des résultats prévisionnels pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes, les commentaires optimistes de son directeur général, Cristiano Amon, concernant la reprise de son activité principale dans le domaine des smartphones et les opportunités liées aux centres de données ont rassuré les investisseurs.

Dans les échanges après-Bourse, les actions Micron et Qualcomm ont bondi respectivement de 12% et 15%.

Les publications des ces géants du secteur viennent ainsi endiguer les craintes et les pertes observées dans le secteur, et ce jusqu'en Europe.

"Même si l’Europe manque en quelque sorte de chefs de file technologiques, certaines entreprises sont néanmoins en mesure d’en tirer des avantages concrets", a déclaré Martin Frandsen, gestionnaire de portefeuille chez Principal Asset Management.

À la Bourse de Paris, jeudi, STMicroelectronics STMPA.PA prend 4,4% et Soitec SOIT.PA grimpe de 8,5%, se hissant respectivement en tête des indices CAC 40 .FCHI et SBF 120

.SBF120 .

Ailleurs en Europe, ASML ASML.AS et Infineon IFXGn.DE gagnent également 4,8% et 6,1%.

Le compartiment de la technologie .SX8P enregistre de loin la meilleure performance sectorielle, rebondissant de 2,6% et se rapprochant de ses niveaux d'avant la vague de ventes généralisée.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)