Les semi-conducteurs en vedette, les investisseurs boudent Richemont
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:44
Actions en hausse
ASML , ASMi , BE Semiconductor : les équipementiers du secteur des semi-conducteurs sont en forte hausse après les résultats records de TSMC.
VAT Group ( 13%) : le fournisseur de l'industrie des semi-conducteurs a publié un chiffre d'affaires en hausse de 14% en 2025. Le titre profite aussi des résultats de TSMC.
Schroders ( 8%) : le gestionnaire d'actifs britannique a publié un bénéfice annuel supérieur aux attentes, grâce à une amélioration des commissions et à 14,8 milliards de dollars de nouveaux encours nets.
Partners Group ( 6%) : le gestionnaire de placements suisse a annoncé une hausse de 21% sur un an de ses actifs sous gestion.
Actions en baisse
Repsol (-6%) : la société espagnole a fait état hier soir d'une production nettement inférieure aux attentes à l'occasion de son point d'activité pour le 4ème trimestre.
Geberit (-5%) : les résultats du groupe suisse ont déçu. Les coûts liés à la fermeture d'une usine et la hausse du franc suisse pèsent sur les marges.
Fresnillo (-4%) : le titre du groupe minier baisse dans le sillage du cours de l'argent, qui corrige après avoir atteint des niveaux records.
Richemont (-2%) : la maison mère de Cartier a annoncé une augmentation de 4% de ses ventes au dernier trimestre. Les résultats sont solides sur les différentes divisions et dans toutes les géographies, mais les investisseurs boudent la publication.
