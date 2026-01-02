 Aller au contenu principal
Les semi-conducteurs à la fête (STMicroelectronics, Soitec)
information fournie par AOF 02/01/2026 à 18:15

(AOF) - Ce vendredi, pour la première séance de l’année 2026, les valeurs technologiques ont été particulièrement entourées, notamment celles liées aux semi-conducteurs. STMicroelectronics a progressé de 4,46%, à 23,44 euros, et Soitec a bondi de 7,24%, à 24,87 euros. Elles ont notamment profité d’un effet Baidu, une société chinoise dont l’introduction en bourse à Shanghai de sa division "puces" a été un franc succès. Le secteur a également été soutenu par un rebond technique après une année 2025 compliquée.

Le titre Soitec a notamment chuté de 73,39% en 2025, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

SOITEC
24,8700 EUR Euronext Paris +7,24%
STMICROELECTRONICS
23,4400 EUR Euronext Paris +4,46%
