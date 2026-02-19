information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 14:40

JO 2026/Ski alpinisme: Le Français Thibault Anselmet médaillé de bronze du sprint

Le Français Thibault Anselmet lors des JO d'hiver de 2026

‌Thibault Anselmet ​a décroché mercredi la médaille ​de bronze du ​sprint de ⁠ski alpinisme ‌et apporte une 19e médaille ​à ‌la délégation ⁠française aux Jeux olympiques de ⁠Milan-Cortina.

Le ‌Savoyard de 28 ⁠ans ‌a été ⁠devancé de 2''31 ⁠par ‌l'Espagnol Oriol Cardona ​Coll, ‌premier champion olympique de ​la discipline (2'34''03), ⁠et le Russe sous bannière neutre Nikita Filippov (+ 1''52).

(Rédigé par Vincent ​Daheron)