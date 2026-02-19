JO 2026/Ski alpinisme: Le Français Thibault Anselmet médaillé de bronze du sprint

Le Français Thibault Anselmet lors des JO d'hiver de 2026
Thibault Anselmet a décroché mercredi la médaille de bronze du sprint de ski alpinisme et apporte une 19e médaille à la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.
Le Savoyard de 28 ans a été devancé de 2''31 par l'Espagnol Oriol Cardona Coll, premier champion olympique de la discipline (2'34''03), et le Russe sous bannière neutre Nikita Filippov (+ 1''52).
(Rédigé par Vincent Daheron)
