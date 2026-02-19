 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026/Ski alpinisme: Le Français Thibault Anselmet médaillé de bronze du sprint
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:40

Le Français Thibault Anselmet lors des JO d'hiver de 2026

Le Français Thibault Anselmet lors des JO d'hiver de 2026

‌Thibault Anselmet ​a décroché mercredi la médaille ​de bronze du ​sprint de ⁠ski alpinisme ‌et apporte une 19e médaille ​à ‌la délégation ⁠française aux Jeux olympiques de ⁠Milan-Cortina.

Le ‌Savoyard de 28 ⁠ans ‌a été ⁠devancé de 2''31 ⁠par ‌l'Espagnol Oriol Cardona ​Coll, ‌premier champion olympique de ​la discipline (2'34''03), ⁠et le Russe sous bannière neutre Nikita Filippov (+ 1''52).

(Rédigé par Vincent ​Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank