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Les semestriels de Swiss Life ne suscitent guère l'enthousiasme
information fournie par AOF 01/09/2026 à 11:57
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(Zonebourse.com) - Swiss Life cède 0,6% à 914 CHF à Zurich, après la publication par la compagnie d'assurance helvétique de ses résultats au titre des six premiers mois de l'année, une publication qui ne suscite guère l'enthousiasme de KBW malgré l'annonce de nouveaux rachats d'actions.

Swiss Life a dévoilé un bénéfice net en hausse de 8% à 649 MCHF au titre du 1er semestre 2026, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en augmentation de 8% en monnaie locale à 967 MCHF, battant les consensus de 2% et 4% respectivement, selon KBW (Keefe, Bruyette & Woods).

Le groupe a engrangé un résultat opérationnel en assurance de 600 MCHF, soit une hausse de 4% en monnaie locale, et un résultat des commissions de 430 MCHF, en augmentation de 11% en monnaie locale, ce dernier incluant un gain de 29 MCHF issu du transfert de l'activité réseau Swiss Life International à un partenaire.

"En tenant compte de cet élément exceptionnel, nous ne voyons pas la performance du 1er semestre 2026 comme particulièrement excitante", juge KBW, qui maintient son opinion "sous-performance" et son objectif de cours de 820 CHF sur le titre de la compagnie d'assurance suisse.

"Nous avons connu une croissance satisfaisante de notre activité de commissions et d'assurance", commente pourtant le CEO Matthias Aellig, qui pointe également l'augmentation des remises de liquidités à la holding ( 5% à 1,23 MdCHF), ainsi que celle du rendement des capitaux propres (à 20,2%, contre 17,6% un an auparavant).

"Cela reflète une fois de plus l'exécution disciplinée de nos plans. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs financiers de notre programme "Swiss Life 2027"", poursuit-il, étant rappelé que Swiss Life vise notamment un rendement des capitaux propres compris entre 17% et 19%.

Des rachats d'actions et des suppressions de postes

Par ailleurs, le groupe helvétique indique lancer un nouveau programme de rachat d'actions. Entre le 1er octobre 2026 et la fin mars 2027, il rachètera ses propres actions pour un montant de 250 MCHF afin de réduire le nombre d'actions en circulation.

"Ces 250 MCHF de rachats d'actions supplémentaires semblent conformes au consensus, bien que nous aurions attendu davantage, compte tenu de la bonne position du capital au stade du 1er semestre 2026, avec un ratio SST (Swiss Solvency Test) de l'ordre de 215%", estime KBW.

Ajoutant vouloir développer son activité de manière rentable au-delà de 2027, Swiss Life prévoit une réduction d'environ 600 postes d'ici à la fin de 2028, dont environ la moitié chez Swiss Life en Suisse et l'autre moitié chez Swiss Life Asset Management, principalement à l'étranger.

Ces suppressions de postes seront réalisées principalement par attrition naturelle, 100 postes ayant déjà été supprimés grâce à un pourvoi sélectif des postes vacants, mais le groupe prévoit aussi environ 100 licenciements d'ici à la fin de 2026.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 11:57:00.

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