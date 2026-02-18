Les Seahawks, champions du Super Bowl de la NFL, entament un processus de vente formel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Seattle Seahawks, champions en titre du Super Bowl, , sont officiellement mis en vente.

L'équipe de la National Football League a publié une déclaration de la succession de Paul G. Allen, affirmant que le début du processus de vente est conforme à la directive du cofondateur de Microsoft Corp de vendre ses avoirs sportifs et de diriger tous les produits vers la philanthropie. Allen, qui avait acheté les Seahawks en 1997 pour 194 millions de dollars, est décédé en 2018 à l'âge de 65 ans des suites de complications d'un lymphome non hodgkinien, un type de cancer. Depuis son décès, l'équipe est contrôlée par sa succession.

La banque d'investissement Allen & Company et le cabinet d'avocats Latham & Watkins dirigeront un processus de vente qui devrait se poursuivre jusqu'à l'intersaison 2026.

Les propriétaires de la NFL devront ensuite ratifier un accord d'achat définitif. Les Seahawks, qui ont battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl du 8 février, ont été classés par Forbes en 2025 comme la 14e franchise la plus précieuse de la ligue, avec 6,7 milliards de dollars.