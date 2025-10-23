Les sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil font s'envoler les cours du brut

(AOF) - Proche de ses plus bas de l'année, l'or noir a été hier réveillé de sa torpeur par Donald Trump. Jugeant que dans le cadre des négocations de paix en Ukraine, Vladimir Poutine, n'a été "ni franc, ni honnête", selon les mots de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, le président américain a décidé de sanctionner les deux principaux groupes pétroliers russes, Rosneft et Lukoil. Ceux-ci représentent près de la moitié des exportations russes. En conséquence, les futures sur le baril de WTI bondit de 5,03% à 61,44 dollars.

Le broker PVM se dit "si ce n'est sceptique, du moins prudent face à cette ingérence politique". "L'administration Trump a souvent utilisé la tactique du chaud et du froid, passant du soutien à l'Ukraine à d'innombrables gestes d'apaisement envers la Russie", rappelle-t-il.

Selon une analyse de Bloomberg citée par MUFG, "étant donné que les droits de douane visent principalement les compagnies pétrolières et ne pénalisent pas les tiers qui font affaire avec elles, une grande partie des barils devrait tout de même arriver sur le marché, mais à un coût plus élevé".

Dans le même temps, l'Union européenne a annoncé son dix-neuvième train de sanctions, qui comprend notamment l'interdiction des importations de GNL en provenance de Russie. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2027 pour les contrats à long terme et dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des sanctions pour les contrats à court terme.

Les nouvelles mesures suppriment par ailleurs l'exemption pour les importations de pétrole et de gaz de Rosneft et de Gazprom Neft dans l'UE. Les importations de pétrole en provenance de pays tiers, tels que le Kazakhstan, et le transport de pétrole conforme au plafond des prix du pétrole vers des pays tiers restent cependant exemptés.