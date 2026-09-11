Les salariés taïwanais de Micron vont percevoir des primes pouvant atteindre 68 mois de salaire

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(Ajoute les commentaires du syndicat aux paragraphes 4 et 5)

par Wen-Yee Lee

Micron Technology MU.O a annoncé vendredi que ses employés de Taïwan recevraient des primes équivalentes à 35 à 68 mois de salaire pour l’exercice 2026, avec une rémunération minimale en espèces de 1,7 million de T$ (53.809,39 $), alors que le fabricant américain de puces électroniques est confronté à un conflit syndical en cours.

Micron a déclaré que les primes versées à ses employés étaient les plus élevées jamais accordées et que plus de 60.000 collaborateurs à travers le monde recevraient des primes pour l’exercice 2026 “à la suite d’une année extraordinaire pour l’entreprise”.

Cette annonce intervient après que les syndicats , qui représentent environ les deux tiers des effectifs de Micron à Taïwan, ont fait état d’un large soutien de leurs adhérents en faveur d’une grève.

Le syndicat de Taoyuan a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il n’était pas parvenu à un consensus avec Micron dans le cadre du conflit en cours et qu’il continuait à réclamer des modifications du système de rémunération de l’entreprise afin que 15% du bénéfice d’exploitation soient alloués aux primes des salariés.

“Si l’entreprise ne répond pas à ces revendications, le syndicat poursuivra son action en vue d’une grève”, a-t-il déclaré.

Ces primes comprennent une prime en espèces de 1 million de T$ (31.652,58 $), destinée aux salariés taïwanais embauchés avant le 29 août 2025, pour l’exercice 2026, a précisé le fabricant américain de mémoires.

Pour les ingénieurs débutants, la rémunération totale s’élève en moyenne à 3,4 millions de T$, dont 2,9 millions de T$ en rémunération en espèces, le reste étant constitué d’actions à leur valeur d’attribution, a précisé la société.

Chaque salarié recevra également une attribution annuelle d’actions, a précisé Micron.

PAS D'ACCORD AVEC LE SYNDICAT

Micron emploie environ 15.000 personnes à Taïwan, l’un de ses principaux pôles de production, et a déclaré avoir investi plus de 1.600 milliards de T$ sur l’île.

Le fabricant américain de mémoires cherche à éviter d’être entraîné dans une crise similaire à celle qu’a connue en mai son concurrent coréen Samsung Electronics 005930.KS , lorsqu’une grève prévue de 18 jours, à laquelle devaient participer jusqu’à 48.000 syndiqués, a été annulée à la suite de négociations de dernière minute et d’un accord fructueux qui a donné lieu à la création d’une cagnotte de primes spéciales représentant 10,5% du résultat d’exploitation de la division puces, sous réserve de la réalisation d’objectifs de rentabilité.

À l’époque, la perspective d’un arrêt de production chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire avait suscité des inquiétudes quant à l’approvisionnement en puces et à des répercussions économiques plus larges au sein de la quatrième économie d’Asie.

Les syndicats taïwanais de Micron avaient précédemment déclaré que les accords de participation aux bénéfices chez Samsung et SK Hynix 000660.KS avaient creusé l'écart entre les salariés de Micron et leurs homologues sud-coréens.

(1 dollar = 31,5930 dollars taïwanais)