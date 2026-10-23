Les salariés de Volkswagen menacent de faire grève si l'entreprise ne rétablit pas les accords salariaux

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* Menace de grèves si Volkswagen maintient la résiliation de l'accord salarial

* Les horaires de travail et les indemnités de congés payés allemands font l'objet d'une renégociation

* Le comité d'entreprise affirme que le directoire prévoit un gel des salaires pour 660 000 salariés

(Ajout de la déclaration d'IG Metall au paragraphe 8, de celle de Volkswagen aux paragraphes 10, 14 et 15)

par Christoph Steitz

Les salariés de Volkswagen

VOWG_p.DE ont menacé vendredi de se mettre en grève à partir de janvier si le premier constructeur automobile européen ne revenait pas d’ici la fin de la semaine prochaine sur sa récente décision de résilier les accords salariaux.

Le conflit autour des mesures d’austérité prévues a atteint son paroxysme le mois dernier lorsque Volkswagen a résilié la quasi-totalité des accords salariaux conclus avec ses salariés allemands, remettant ainsi sur la table des négociations des normes du travail établies de longue date, notamment les horaires de travail et les indemnités de congés payés.

Volkswagen prévoit de supprimer 100 000 emplois et pourrait fermer jusqu’à quatre usines en Allemagne dans le cadre de ce qui serait sa plus grande restructuration de tous les temps , alors qu’elle est confrontée à une concurrence chinoise féroce, à des milliards de coûts liés aux droits de douane et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques.

Ce plan vise 20 milliards d’euros (22,4 milliards de dollars) de réductions de coûts tout au long de la chaîne de valeur d’ici 2030, tandis que les frais généraux devraient également être réduits de 11 milliards d’euros supplémentaires, a indiqué Volkswagen.

"Nous donnons à l’entreprise jusqu’à la fin du mois d’octobre pour retirer cet avis de résiliation", a déclaré Thorsten Groeger, négociateur en chef d’IG Metall, à Hanovre, où les syndicats et la direction se sont réunis pour un nouveau cycle de négociations.

"Sinon, un processus de grande ampleur sera enclenché qui, je tiens à le préciser, ouvrira la voie à des actions syndicales chez Volkswagen", a-t-il ajouté.

Les actions syndicales englobent généralement des grèves, qui sont exclues avant le 1er janvier en vertu d’une trêve en vigueur. La direction de Volkswagen "devrait noter clairement cette date dans ses agendas", a déclaré M. Groeger.

À l’issue de la série de négociations de vendredi, IG Metall a déclaré que Volkswagen campait sur sa position concernant la résiliation, obligeant les syndicats à se préparer à un affrontement en début d’année.

Le syndicat accuse le constructeur automobile allemand de se soustraire aux engagements pris dans le cadre d’un accord historique conclu fin 2024, tandis que Volkswagen affirme explorer toutes les options possibles pour réduire les coûts et préserver sa compétitivité.

"La situation économique s’est considérablement détériorée depuis la conclusion, en 2024, de la convention collective pour l’avenir. Cela rend l’action urgente", a déclaré Arne Meiswinkel, dirigeant de Volkswagen, à l’issue des négociations.

Le comité d’entreprise de Volkswagen a indiqué lundi que le directoire de l’entreprise prévoyait de geler les salaires de 660 000 salariés à travers le monde jusqu’en 2030.

"Nous savons quelles conditions d’exploitation ont changé, mais nous savons aussi lesquelles étaient prévisibles, et nous attendons du directoire le mieux rémunéré de ce pays qu’il travaille avec nous pour trouver une solution", a déclaré la présidente du comité d’entreprise, Daniela Cavallo.

Volkswagen a refusé de commenter les mesures spécifiques de réduction des coûts et de restructuration qu’elle pourrait mettre en œuvre dans le cadre des négociations salariales en Allemagne.

Les deux parties entameront les négociations officielles sur les accords salariaux annulés le 24 novembre sur le site de Volkswagen à Emden, et poursuivront les discussions le 15 décembre à Zwickau, a indiqué Volkswagen.

Volkswagen a précisé que cela pourrait inclure ce que l’on appelledes "sociétés de transfert", créées avec le soutien de l’agence fédérale pour l’emploi afin de reconvertir les salariés et de les aider à trouver un nouvel emploi en dehors de Volkswagen.

(1 dollar = 0,8928 euro)