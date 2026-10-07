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Les salariés de Micron à Taïwan autorisent une grève sur fond de conflit salarial
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 17:58

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Un syndicat représentant les salariés de Micron Technology à Taoyuan, dans le nord de Taïwan, a obtenu l'autorisation de déclencher une grève dans le cadre d'un conflit sur le partage des bénéfices. Au total, 1 994 membres, soit 99% des votants, ont soutenu le mouvement, dont les modalités et la date restent à déterminer. Le syndicat espère toutefois obtenir une proposition concrète de la direction avant d'en arriver à une cessation du travail.

L'enjeu est important pour Micron, qui emploie environ 15 000 personnes à Taïwan, un centre essentiel pour sa production de mémoires DRAM et HBM utilisées dans les serveurs d'intelligence artificielle. Les syndicats de Taoyuan et Taichung représentent ensemble plus de 80% des effectifs locaux. La médiation à Taoyuan s'est achevée sans accord en septembre, tandis que les discussions se poursuivent à Taichung. Une grève pourrait accentuer les tensions sur un marché mondial des mémoires déjà sous pression.

Micron avait annoncé en septembre des récompenses pour plus de 60 000 salariés après une année 2026 qualifiée d'"extraordinaire", dont une prime d'un million de dollars taïwanais, soit environ 31 386 dollars américains, pour les employés à Taïwan. Le syndicat réclame cependant un mécanisme permanent de partage des bénéfices. Micron affirme vouloir poursuivre le dialogue, tandis que le ministère taïwanais du Travail appelle le groupe à présenter des propositions concrètes.

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