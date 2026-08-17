Les salariés de Cargill ont voté en faveur de la fin du conflit qui avait paralysé l'usine de transformation de viande bovine aux États-Unis, selon un responsable syndical

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les salariés syndiqués de Cargill ont voté en faveur de la fin d'un conflit social qui paralysait depuis avril l'abattage de bétail dans un établissement de Fort Morgan, dans le Colorado, a déclaré lundi un responsable syndical.
Cargill n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
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