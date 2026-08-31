Les salariés canadiens de GM approuvent un accord prévoyant l'ajout d'un modèle de camion à l'usine de l'Ontario, dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis

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(Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

Les salariés de General Motors GM.N au Canada ont approuvé dimanche un accord prévoyant la construction d’un nouveau camion poids lourd en Ontario, dans le cadre d’un engagement pris par le constructeur automobile d’investir dans un pays désormais confronté à un doublement des droits de douane.

Le secteur automobile canadien est confronté à des droits de douane américains de 25 % sur les véhicules, et le président américain Donald Trump s’est engagé à les porter à 50 % le 1er janvier 2027. Le sort des usines automobiles canadiennes est devenu un enjeu central dans les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada, actuellement au point mort.

Selon les détails de l’accord publiés samedi par le syndicat canadien Unifor, GM a proposé d’investir 144 millions de dollars canadiens pour ajouter le pick-up GMC Sierra de nouvelle génération à une usine d’Oshawa, et s’est engagé à ne pas vendre ni fermer immédiatement une deuxième usine d’assemblage située à Ingersoll, en Ontario.

GM s'est engagé à investir plus d'un milliard de dollars canadiens (720 millions de dollars américains) dans ses usines canadiennes. Ce montant comprend un engagement de 691 millions de dollars canadiens destiné à soutenir la production de nouveaux moteurs V8 en Ontario, qui avait déjà été annoncé en avril, selon Unifor, qui représente 4 600 salariés de GM dans la province.

L’accord a offert aux salariés canadiens une augmentation salariale de 3 % par an pendant trois ans.

"Les nouveaux accords prévoient des améliorations significatives en matière de salaires, d’avantages sociaux et de sécurité de l’emploi, et reconnaissent les précieuses contributions de nos salariés représentés, tout en contribuant à préserver des emplois bien rémunérés qui constituent depuis longtemps la pierre angulaire de l’industrie automobile canadienne", a déclaré Jack Uppal, président de GM Canada, dans un communiqué.

Les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada ont pris fin la semaine dernière en raison de points en suspens, notamment la question de savoir s’il fallait réduire les droits de douane sur les véhicules de poids moyen et lourd, qui revêtent une importance cruciale pour les usines canadiennes.

Les constructeurs automobiles américains avaient espéré que les négociations commerciales aboutiraient à un allègement des droits de douane initiaux de 25 % imposés par Washington, qui ont fait grimper le coût du transport des véhicules et des pièces détachées à travers la frontière.

Selon une étude de Barclays, environ ⁠17 % de la production du pick-up Chevrolet Silverado de GM – son modèle le plus vendu – est réalisée au Canada.

(1 dollar américain = 1,3898 dollar canadien)