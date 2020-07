Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Rolling Stones sortent une chanson inédite de leur "période sacrée", avec Page à la guitare Reuters • 22/07/2020 à 15:16









LONDRES, 22 juillet (Reuters) - Les Rolling Stones ont publié mercredi une chanson oubliée de leur "période sacrée" du début des années 1970, baptisée "Scarlet" et dont la particularité réside dans la participation à la guitare de Jimmy Page, leader de Led Zeppelin, autre géant du rock n'roll à cette période. Cette chanson, enregistrée en 1974 lors d'une session chez Ronnie Wood, guitariste des Rolling Stones au côté de Keith Richards, est présentée dans un communiqué comme "aussi infectieuse et obscène que tout ce que le groupe a pu produire dans cette période sacrée, un graal pour tout fidèle des Stones". Sur ce titre figure aussi Rick Grech, de Blind Faith, à la basse. "Je me souviens avoir joué ça d'abord avec Jimmy et Keith dans le studio d'enregistrement chez Ronnie. C'était une grande session", a dit Mick Jagger. Sur Twitter, Jimmy Page rappelle qu'il s'agit pour lui "d'une rare apparition en dehors de Led Zeppelin dans les années 1970". Il se souvient être allé chez Ronnie Wood pour jouer quelques solos de guitare. "Je suis arrivé tôt ce soir là et je les ai faits directement en quelques prises. Cela sonnait bien pour moi et je leur ai laissé." Jimmy Page a ajouté que Mick Jagger l'avait contacté récemment et que le chanteur des Rolling Stones lui avait fait écouter la version définitive de la chanson. "Cela sonnait super et vraiment solide", a-t-il commenté. Cette chanson et deux autres titres inédits figureront en septembre sur une réédition de "Goats Head Soup", album des Rolling Stones de 1973. (Lisa Keddie et Alexandra Hudson version française Bertrand Boucey)

