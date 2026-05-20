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Les robots dotés d'IA font leur apparition, et les jeunes les huent au lieu de les applaudir
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Adam Jourdan

La révolution de l'IA est là, et les critiques s'intensifient.

Alors que l'intelligence artificielle redessine les industries et les marchés à travers le monde, un sentiment d'appréhension s'installe chez les jeunes « natifs du numérique » qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail, craignant l'impact sur l'emploi et la vie quotidienne à mesure que ChatGPT, Claude et Gemini deviennent des noms familiers.

Dans un discours prononcé cette semaine, l’ancien directeur général de Google, Eric Schmidt, a déclaré aux étudiants diplômés de l’université d’Arizona que l’impact de l’IA serait « plus important, plus rapide et plus déterminant » que tout ce qui avait été vu auparavant.

« Elle touchera toutes les professions, toutes les salles de classe, tous les hôpitaux, tous les laboratoires, chaque personne et toutes vos relations », a-t-il déclaré alors que des huées retentissaient, alors même qu’il abordait les inquiétudes concernant la sécurité de l’emploi et un avenir incertain.

Le caractère bien réel de ces craintes a été mis en évidence mardi par l’annonce de Standard Chartered STAN.L , qui prévoit de supprimer plus de 7 000 emplois et de remplacer le « capital humain à faible valeur ajoutée » par l’IA.

De nombreuses entreprises technologiques réduisent également leurs effectifs, invoquant l’IA. Meta, qui installe actuellement un logiciel de suivi sur les ordinateurs de ses employés basés aux États-Unis afin d’entraîner son modèle d’IA, prévoit de licencier environ 10 % de ses effectifs à l’échelle mondiale à partir de ce mois-ci.

Amazon.com AMZN.O a supprimé quelque 30 000 postes au sein de l'entreprise ces derniers mois dans le cadre de sa stratégie axée sur l'IA et l'efficacité, tandis qu'en février, la société de fintech Block XYZ.N a réduit ses effectifs de près de moitié.

La guerre en Iran freine également les embauches .

Schmidt a reconnu les craintes de la jeune génération et les a qualifiées de « rationnelles », mais tout comme les dirigeants actuels, il a présenté le changement et les bouleversements apportés par l'IA comme quelque chose d'inévitable auquel tout le monde devait s'adapter.

GÉNÉRATION Z: PLUS EN COLÈRE ET PLUS ANXIEUSE FACE À L'IA

Cependant, alors même que les directeurs généraux adoptent l’IA, des signes de résistance se font sentir: des tribunaux chinois aux syndicats des constructeurs automobiles sud-coréens, en passant par les scénaristes hollywoodiens et l’industrie cinématographique indienne .

Et le signe le plus évident du malaise face à la vision du monde proposée par les entreprises technologiques est peut-être le mécontentement croissant parmi la jeunesse américaine.

Un rapport publié en avril par Gallup a montré qu’un nombre croissant de membres de la génération Z – ceux nés entre 1997 et 2012 – se sentaient anxieux ou en colère face à l’IA, tandis que ceux qui se disaient optimistes ou enthousiastes à son égard avaient fortement diminué par rapport à l’année précédente.

Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les risques liés à l'IA l'emportaient sur ses avantages, tandis que 15 % ont estimé qu'elle était globalement positive, une vision bien plus sombre qu'il y a un an. La plupart ont reconnu la nécessité de maîtriser l'IA, mais ont déclaré qu'elle entravait l'apprentissage approfondi et la créativité.

« Les sentiments négatifs se sont intensifiés au cours de l'année écoulée », ont écrit les auteurs du rapport, qui ont également noté que l'utilisation de l'IA commençait à stagner. « Les jeunes adultes actifs sont nettement plus susceptibles de considérer l'IA comme un risque que comme un avantage. »

Les données ont toutefois montré que les opinions positives sur l'IA augmentaient avec le niveau d'utilisation et diminuaient chez ceux qui l'utilisaient moins.

L'accueil glacial réservé à Schmidt fait suite à d'autres manifestations récentes de colère à l'égard de l'IA. À l'université de Floride centrale, le 8 mai, Gloria Caulfield, une dirigeante du secteur immobilier, a été chahutée et huée de la même manière lors d'un discours de remise des diplômes sur l'IA.

« L'essor de l'intelligence artificielle est la prochaine révolution industrielle », a-t-elle déclaré alors que des huées retentissaient, la prenant au dépourvu. « Que s'est-il passé? Bon, j'ai touché une corde sensible... Il y a seulement quelques années, l'IA n'était pas un facteur dans nos vies. »

La salle a éclaté en acclamations.

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