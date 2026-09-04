Les revirements de tendance du yen pourraient enfin faire trembler les baissiers

Des coupures de 10.000 yens. (Crédits: Adobe Stock)

Six semaines seulement après avoir atteint son plus bas niveau depuis quatre décennies face au dollar, le vent semble tourner pour le yen malmené, alors qu'une multitude de facteurs finissent par débusquer les traders téméraires qui pariaient depuis des années contre la devise japonaise.

Alors que les hausses de taux de la banque centrale et les interventions monétaires record n'ont pas réussi à apporter un soutien durable au yen, de nouveaux vents favorables provenant du rapatriement de capitaux , du dénouement des opérations de carry trade et des pressions politiques américaines incitent désormais les spéculateurs à la baisse à repenser leur stratégie à long terme.

“La psychologie du marché vis-à-vis du yen semble évoluer”, a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Eastspring Investments. “Les investisseurs semblent de plus en plus réticents à vendre le yen à découvert de manière agressive, d'autant plus que la perspective d'une hausse des taux de la Banque du Japon en septembre ajoute une couche supplémentaire de risque à cette opération.”

La Banque du Japon devrait relever son taux directeur de 25 points de base (bps) ce mois-ci, mais le marché envisage désormais également la possibilité d'une hausse de 50 points de base ou d'une série de hausses rapides dans les mois à venir.

Certes, une hausse de 50 pb par la Banque du Japon en septembre est toujours considérée comme extrêmement improbable, en particulier sous la direction prudente de son gouverneur, Kazuo Ueda.

Néanmoins, ce changement de sentiment est corroboré par les flux de capitaux. Les données de Citigroup indiquent que le positionnement sur le yen est passé de baissier à haussier depuis début août, les données sur les flux interbancaires montrant que les fonds à effet de levier, les banques et les investisseurs institutionnels ont tous été acheteurs nets de yen cette semaine.

La convergence entre la politique de la banque centrale, les flux d'investissement et les positions spéculatives accentue la volatilité. Le yen devrait enregistrer une hausse de 2,3% face au dollar cette semaine, sa plus forte progression depuis la rare intervention conjointe des États-Unis et du Japon fin juillet visant à renforcer le yen.

Stephen Jen, directeur général et co-directeur des investissements d'Eurizon SLJ Asset Management, a déclaré que le risque d'un dénouement rapide des opérations de carry trade basées sur le yen augmentait, à l'instar de ce qui s'était produit en 1998 lorsque l'effondrement de Long-Term Capital Management avait contraint les banques et les hedge funds à se désendetter rapidement.

“Lorsqu'une devise est à ce point sous-évaluée et que les positions sont aussi extrêmes, des mouvements comme celui-ci se produiront de plus en plus fréquemment avant un mouvement de grande ampleur”, a déclaré M. Jen. “C'est un peu comme les tremblements de terre. Les plaques tectoniques frottent les unes contre les autres avec une force considérable.”

LES INTERVENTIONS ET LA FED

La tendance à la baisse du yen, qui dure depuis des années, s'est accélérée cette année en raison des inquiétudes budgétaires liées aux plans de relance de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi et de la forte conviction que la Banque du Japon (BOJ) était “à la traîne” dans le resserrement de sa politique monétaire.

Tokyo a lancé une intervention unilatérale sans précédent en avril-mai, lorsque le yen a franchi la barre des 160 par dollar.

Mais un tournant décisif pour la devise s'est produit en juillet-août, lorsque Tokyo a été rejoint par Washington dans le cadre d'une rare action coordonnée, après que la devise s'est affaiblie jusqu'à 163,99, un niveau qui n'avait plus été observé depuis 1986.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, est depuis longtemps convaincu que les hausses de taux constituent le remède approprié pour lutter contre la faiblesse du yen, et il a fait pression sur la Banque du Japon lors d'une réunion des ministres des Finances du G20 cette semaine. Cette intervention a été suivie d'un discours de Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon et seul dissident lors de la décision de juillet de maintenir les taux inchangés, qui a évoqué le spectre de hausses de 50 points de base ou de hausses successives plus rapides.

“Ses remarques concernant des hausses consécutives des taux et des marges plus marquées étaient spectaculaires”, a déclaré Yoshio Iguchi, directeur de la stratégie chez Traders Securities, à propos de M. Takata. “Si cela devient un consensus, cela pourrait changer la donne pour le yen.”

Selon les données de Tokyo Tanshi, la probabilité que la Banque du Japon relève son taux directeur de 25 points de base (pb) pour le porter à 1,25% s'élève désormais à 97%, contre 52% il y a un mois. Ces chiffres indiquent une probabilité de 27% d'une hausse des taux en octobre et de 56% en décembre.

Par ailleurs, certains signes indiquent qu'une hausse soudaine des rendements des obligations d'État japonaises à des niveaux historiques pousse les investisseurs institutionnels nationaux à rapatrier leurs fonds.

Les marchés mondiaux ont été secoués en juillet lorsque le Japon a évoqué la possibilité d'un “pivot” de la part de son Fonds de pension public (GPIF), doté de 1 800 milliards de dollars, vers des actifs nationaux. Les données officielles montrent que les investisseurs japonais se débarrassent d'obligations étrangères à un rythme qui n'a pas été observé depuis quatre ans.

“La raison immédiate de l'appréciation du yen réside dans l'hypothèse selon laquelle la Banque du Japon pourrait relever ses taux plus que prévu, ce qui a semblé retenir l'attention de tous”, a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de State Street à Tokyo.

“Mais si l'on prend un peu plus de recul, le facteur le plus important est la possibilité que les investisseurs japonais soient davantage enclins à investir sur le marché national, notamment en liquidant leurs actifs à l'étranger.”

Selon les données propriétaires de State Street, les positions courtes sous-pondérées sur le yen détenues par les investisseurs institutionnels atteignent leur plus haut niveau depuis cinq ans, a indiqué M. Wakabayashi, ce qui ouvre la voie à un éventuel “retour” à des niveaux neutres ou surpondérés.

La Réserve fédérale est un autre élément à prendre en compte. Les traders ont revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse des taux américains ce mois-ci après les commentaires “accommodants” du gouverneur de la Fed Christopher Waller, offrant ainsi à la Banque du Japon l'occasion de réduire l'écart de taux qui a été un facteur majeur de la faiblesse du yen.

La diminution de l'écart de taux avec l'étranger contribuera également à dénouer les opérations de “carry trade” , dans lesquelles les investisseurs empruntent des yens à bas coût pour investir ailleurs.

Un retournement des positions courtes pourrait avoir un effet spectaculaire. J.P. Morgan estime que depuis l'entrée en fonction de la Première ministre Takaichi en octobre dernier, les positions courtes sur le yen se sont accumulées jusqu'à environ 17.000 milliards de yens (108,74 milliards de dollars .

“Si cette position venait à être entièrement dénouée, la paire USD/JPY pourrait chuter dans la fourchette de 142 à 146”, ont écrit les analystes de J.P. Morgan Junya Tanase et Ikue Saito dans une note.

par Dhara Ranasinghe, Rae Wee et Atsuko Aoyama

(1 dollar = 156,3400 yens)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))