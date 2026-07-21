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Les revenus reculent au premier semestre pour Roche Bobois
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 17:51

Confronté à une conjoncture économique mondiale morose qui pèse sur la consommation, le spécialiste de l'ameublement haut de gamme a affiché un chiffre d'affaires semestriel de 187,9 millions d'euros (-8,9%). L'enseigne Cuir Center et la reprise des commandes en Amérique du Nord au deuxième trimestre apportent toutefois des signaux positifs.

La contraction a touché la majorité des zones géographiques, avec un repli prononcé sur la zone Europe hors France (-15,4%), en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, ainsi que sur la zone Etats-Unis/Canada (-11,1% à changes courants, -5,5% à changes constants), fortement impactée par des effets de change défavorables.

Seule exception notable, l'enseigne Cuir Center a tiré son épingle du jeu avec des ventes en hausse de 6,5% sur le semestre ( 14,3% sur le seul deuxième trimestre). La marque continue de gagner des parts de marché en France grâce au succès de ses collections et à une stratégie de communication ciblée.

Prises de commandes rassurantes

Du côté du volume d'affaires (prises de commandes), les chiffres traduisent une amélioration séquentielle au deuxième trimestre 2026. Les magasins en propre ont enregistré 69,9 millions d'euros de commandes sur la période (-6,1% à changes courants, -5,1% à changes constants), marquant un redressement par rapport au recul de -10,6% constaté au premier trimestre.

Au 30 juin 2026, le volume d'affaires global (avec franchisés) s'élève à 266,4 millions d'euros (-9,2% à changes courants). Le portefeuille de commandes à livrer s'établit à 122,7 millions d'euros, un niveau strictement identique à celui de fin 2025 (contre 133,1 millions d'euros un an plus tôt).

Perspectives

La baisse du chiffre d'affaires livré pesant mécaniquement sur l'Ebitda semestriel, Roche Bobois prévoit de compenser partiellement cet impact par des plans d'économies et le remboursement de droits de douane américains acquittés en 2025.

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ROCHE BOBOIS
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