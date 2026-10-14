Les retraités américains bénéficieront d'une augmentation de 3,6 % de leur pension de sécurité sociale en 2027

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Quelque 76 millions d’Américains percevant des prestations de Sécurité sociale et de Revenu supplémentaire de sécurité verront leurs versements mensuels augmenter de 3,6 % en 2027, ce qui marque une accélération par rapport à la hausse de l’année précédente pour la deuxième année consécutive.

L'Administration de la Sécurité sociale a annoncé mercredi l'ajustement annuel des prestations au coût de la vie, après la publication par le Bureau des statistiques du travail de l'indice des prix à la consommation pour septembre.

L’agence calcule cette augmentation annuelle, suivie de près par les retraités et les autres bénéficiaires, sur la base de la moyenne de la hausse annuelle de l’IPC pour les salariés urbains et les employés de bureau, également appelé indice CPI-W. Cet indice a progressé de 3,9 % en septembre et s’est établi en moyenne à environ 3,6 % pour la période de trois mois comprenant juillet, août et septembre.

Cette augmentation prendra effet en janvier pour 72 millions de bénéficiaires de la Sécurité sociale et le 31 décembre 2026 pour près de 7,3 millions de bénéficiaires du SSI. Certains bénéficiaires perçoivent à la fois des prestations de la Sécurité sociale et du SSI.

Pour 2026, l’augmentation était de 2,8 %.

L’inflation s’est à nouveau accélérée cette année après que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran, provoquant des perturbations sur le marché mondial de l’énergie qui ont fait grimper les prix du pétrole brut au-delà de 100 dollars le baril. Plus récemment, les produits pétroliers raffinés, comme le gazole, ont atteint des niveaux records et ont contribué à l’aggravation des pressions inflationnistes.

L’indice IPC principal, plus largement suivi, a progressé de 3,7 % en septembre, contre 3,4 % en août, a indiqué le BLS.