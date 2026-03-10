Les retards du vaisseau Starship de SpaceX compromettent le calendrier de l'alunissage de la Nasa, selon un organisme de surveillance

(Ajout d'un arrière-plan) par Joey Roulette

Le Starship de SpaceX a accumulé au moins deux ans de retards de développement depuis que la Nasa a choisi la fusée comme atterrisseur lunaire pour les astronautes en 2021, et devrait avoir besoin de plus de temps pour surmonter les obstacles de développement restants avant de pouvoir envoyer des humains sur la lune, a déclaré l'inspecteur général de la Nasa dans un rapport publié mardi.

Le mois dernier, la Nasa a ajouté une mission d'essai Artemis supplémentaire et a reconnu les défis techniques auxquels ses contractants sont confrontés dans le cadre du programme lunaire Artemis, dans lequel SpaceX d'Elon Musk fera atterrir des humains sur la lune en deux missions à partir de 2028, suivies d'atterrissages similaires avec équipage par Blue Origin de Jeff Bezos.

L'agence a conservé 2028 comme date cible d'alunissage pour Starship. Mais l'ampleur des travaux de développement restants de SpaceX et de Blue Origin sur leurs engins lunaires met en péril l'objectif de 2028.