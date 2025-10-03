 Aller au contenu principal
Les retards dans l'accord de Trump sur les puces pour les Émirats arabes unis frustrent Jensen Huang, de Nvidia, et des fonctionnaires, selon le WSJ
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 02:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un accord de plusieurs milliards de dollars pour envoyer des puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O aux Émirats arabes unis est bloqué au point mort près de cinq mois après sa signature, frustrant le directeur général Jensen Huang et certains hauts fonctionnaires de l'administration, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

