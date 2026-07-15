Les résultats trimestriels de J&J ont dépassé les prévisions de Wall Street grâce à la bonne performance de sa division pharmaceutique

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* Darzalex et Tremfya, moteurs de la croissance du secteur pharmaceutique

* L'activité Abiomed pénalisée par une étude britannique sur les pompes Impella

* J&J revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

(Ajout des cours des actions au paragraphe 2 et des graphiques) par Michael Erman

Johnson & Johnson JNJ.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, la forte demande pour le médicament immunologique Tremfya et le blockbuster anticancéreux Darzalex ayant permis de compenser l’érosion des ventes des produits plus anciens.

L'action de la société a reculé de 1,5 % en pré-ouverture, le chiffre d'affaires de la division de technologies médicales de J&J s'étant révélé inférieur aux attentes, pénalisé par une baisse de la demande pour ses pompes cardiaques Impella, acquises lors du rachat d'Abiomed en 2022.

Le directeur financier Joseph Wolk a déclaré lors d’une interview que le chiffre d’affaires d’Abiomed avait subi un coup dur au cours du trimestre à la suite de la publication d’une étude britannique remettant en question l’utilisation des pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque.

Le chiffre d’affaires d’Abiomed a reculé de 2 % par rapport à l’année précédente, contre une croissance de 14 % au premier trimestre.

M. Wolk a indiqué que J&J s’attendait à ce que cette activité renoue avec la croissance, d’autant plus que la société s’apprête à publier davantage de données démontrant l’utilité de ces pompes.

« Nous disposerons d’un vaste ensemble de données, qui sera probablement publié au cours du premier semestre de l’année prochaine, et qui devrait dissiper toutes les craintes », a déclaré M. Wolk. « Lorsque l’on dispose de 28 plateformes générant au moins 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires par an, on ne dépend pas d’un seul actif. »

Le chiffre d’affaires de la division de technologies médicales de J&J s’est établi à 8,93 milliards de dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 8,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

J&J a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour l’ensemble de l’année. Le conglomérat de la santé a annoncé un chiffre d’affaires de 25,31 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6,6 % par rapport à l’année précédente et supérieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à environ 25,05 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,90 dollars par action, en hausse de 4,7 % par rapport à l’année dernière et dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 2,85 dollars.

Malgré ces résultats positifs, les attentes étaient élevées avant la publication des résultats, a déclaré Louise Chen, analyste chez Scotiabank.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel d’environ 101,1 milliards de dollars en valeur médiane, contre 100,8 milliards précédemment. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté, le portant à 11,68 dollars en valeur médiane, contre 11,55 dollars auparavant.

La société a indiqué que sa division pharmaceutique avait généré un chiffre d’affaires trimestriel de 16,38 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 16,1 milliards de dollars.

Les ventes de Tremfya, son médicament contre le psoriasis et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ont bondi de 72,5 % pour atteindre 2 milliards de dollars, alors que les estimations de LSEG s’élevaient à 1,74 milliard de dollars. Tremfya revêt une importance croissante alors que J&J s’efforce de compenser la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara. Les recettes générées par ce médicament ont fortement chuté depuis l’expiration de son brevet.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de Darzalex, un traitement contre les cancers du sang, s’est établi à 4,2 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes.