BlackRock: Bénéfice au-dessus des attentes au T2, les actifs atteignent le niveau record de $15.000 mds

Le logo de BlackRock à New York

BlackRock a fait état mercredi d'un bénéfice ‌au-dessus des attentes au second trimestre, grâce à une reprise boursière qui a fait grimper ​la valeur des actifs de ses clients et à un afflux massif de capitaux vers ses fonds négociés en Bourse (ETF).

Les actifs gérés par la société new-yorkaise ont atteint le niveau record de ​15.340 milliards de dollars (13.440 milliards d'euros) au cours du trimestre, contre 12.530 milliards un an plus tôt et 13.890 milliards ​au premier trimestre.

Les principaux indices boursiers américains ont ⁠clôturé le mois de juin avec leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis 2020, grâce ‌à un optimisme croissant concernant les résultats des entreprises et à des investisseurs qui ont su faire abstraction de la volatilité provoquée par le conflit au ​Moyen-Orient.

L’indice de référence S&P 500, ‌qui regroupe les actions américaines à grande capitalisation, a progressé de ⁠15% au cours du trimestre.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a attiré 192 milliards de dollars de liquidités de ses clients au cours de cette période, grâce notamment à la ⁠bonne santé de ‌sa gamme d’ETF iShares. Ce chiffre est à comparer aux 68 milliards de ⁠dollars enregistrés un an plus tôt et aux 130 milliards de dollars du premier trimestre.

Les ‌produits actions ont représenté 71,6 milliards de dollars de flux nets au cours ⁠du trimestre, tandis que les produits à revenu fixe ont représenté ⁠92 milliards de dollars.

"Les ‌fondamentaux du marché sont solides et bien étayés, avec des marges plus élevées et une dynamique ​de bénéfices stimulée par les nouvelles technologies. L’ampleur ‌et la profondeur de nos relations avec nos clients à l’échelle mondiale n’ont jamais été aussi grandes", a déclaré ​le directeur général de BlackRock, Larry Fink, dans un communiqué.

Sur une base ajustée, BlackRock a réalisé un bénéfice de 13,91 dollars par action au cours du trimestre clos le ⁠30 juin, dépassant les prévisions de 12,59 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a également revu à la hausse son programme de rachat d’actions prévu pour 2026, le portant de 1,8 milliard à 2 milliards de dollars.

Dans les échanges pré-marché, l'action BlackRock prenait environ 6% mercredi.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil à Bangalore et Lewis Krauskopf à New York ; version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)