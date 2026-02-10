Les résultats trimestriels de Gilead dépassent les estimations de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a publié mardi des ventes et des bénéfices au quatrième trimestre qui ont légèrement dépassé les estimations de Wall Street, tandis que ses prévisions financières pour 2026 se situaient dans le bas de la fourchette des attentes des analystes.

Les ventes trimestrielles du médicament de prévention du VIH Yeztugo, qui a été lancé aux États-Unis l'année dernière sous forme d'injection deux fois par an, ont totalisé 96 millions de dollars, dépassant les 88 millions de dollars prévus par Wall Street, selon les données de LSEG. Gilead a déclaré s'attendre à des ventes de Yeztugo de 800 millions de dollars en 2026.

"Notre activité VIH ne cesse de se renforcer", a déclaré Daniel O'Day, directeur général de Gilead, lors d'une interview.

La société, basée à Foster City, en Californie, a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,86 $ pour un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars. Les analystes de Wall Street attendaient en moyenne 1,81 dollar par action et des recettes de 7,7 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, les ventes du médicament contre le VIH Biktarvy se sont élevées à 4 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,8 milliards de dollars.

Pour 2026, Gilead a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté par action compris entre 8,45 et 8,85 dollars. Les analystes prévoient un bénéfice de 8,75 dollars par action, soit 10 cents de plus que le point médian des prévisions de Gilead.

Gilead prévoit des ventes de produits de 29,6 à 30 milliards de dollars en 2026, alors que les analystes tablent sur 30,2 milliards de dollars.

O'Day a déclaré que Gilead avait réduit ses perspectives de croissance des ventes pour 2026 d'environ 2 % en raison d'un accord de prix avec l'administration Trump et de l'incertitude quant au nombre de personnes qui conserveront une couverture d'assurance dans le cadre des plans de la Loi sur les soins abordables maintenant que certaines subventions gouvernementales ont expiré.