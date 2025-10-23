Les résultats trimestriels de Dow reculent, mais moins que redouté

(AOF) - Au troisième trimestre, le bénéfice net de Dow s’est élevé à 124 millions de dollars, contre près de deux fois plus un an auparavant (240 millions de dollars). De son côté, la perte d’exploitation par action a atteint 0,19 dollar, loin de la prévision des analystes qui tablaient sur une perte d’exploitation par action de 0,31 dollar. Au niveau des perspectives, le géant de la chimie estime que l’environnement de marché va rester inchangé à court terme. Dow compte concentrer ses efforts sur les segments résilients de son portefeuille, tout en augmentant les économies de coûts de structures.

AOF - EN SAVOIR PLUS