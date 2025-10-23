Valeo maintient son objectif pour 2025, ventes en hausse au troisième trimestre

( AFP / ROBYN BECK )

L'équipementier automobile Valeo a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires en légère hausse au troisième trimestre et a maintenu ses prévisions de ventes pour l'année 2025, revues à la baisse à 20,5 milliards d'euros à l'issue du deuxième trimestre.

En juillet, l'équipementier, qui fabrique des moteurs, éclairages ou de l'électronique pour les constructeurs automobiles, avait révisé à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2025, à 20,5 milliards d'euros, contre 21,5 à 22,5 milliards d'euros, pour "tenir compte principalement d'un effet de change défavorable de 750 millions d'euros".

En 2024, le chiffre d'affaires avait atteint 21,5 milliards d'euros, en repli de 3%.

Au vu de ses résultats du troisième trimestre et évoquant une "discipline sur l'exécution", "nous sommes en mesure de confirmer" les objectifs, a indiqué lors d'un point presse Edouard de Pirey, directeur financier de Valeo.

Valeo a communiqué jeudi un chiffre d'affaires de 5 milliards, en croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants. Sans ces corrections, la hausse n'est que de 0,6%.

La génération de free cash flow, flux de trésorerie disponible, "est bien supérieure à ce que nous avions été capables de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire entre 700 et 800 millions d'euros avant frais de restructuration exceptionnelle", s'est réjoui le directeur financier.

L'entreprise évoque une "surperformance" en Europe au troisième trimestre, avec une hausse de 6,3% du chiffre d'affaires "première monte" (sur les véhicules neufs, secteur qui représente 85% du chiffre d'affaires total) en un an à périmètre et taux de change constants.

L'Europe représente la moitié du chiffre d'affaires de l'équipementier (49%), l'Amérique du Nord 19%, la Chine 14% et le reste de l'Asie 16%.

Valeo mise également sur la croissance du marché automobile en Chine.

"Nos efforts de repositionnement sur les constructeurs chinois portent leurs fruits et conformément à nos attentes, nous réduisons significativement l'écart de performance avec le marché chinois", a commenté dans le communiqué Christophe Périllat, directeur général.

Interrogé sur les tensions en approvisionnement en composants électroniques de Nexperia dont les puces sont massivement utilisées par les constructeurs automobiles, Edouard de Pirey a assuré que Valeo avait "une visibilité sur les prochaines semaines" pour "l'ensemble des composants" nécessaires.

Par ailleurs, "sur 95% des volumes que nous achetons à Nexperia chaque année, nous avons déjà identifié des alternatives", a-t-il ajouté, précisant qu'elles n'étaient "pas encore validées par les clients" et que Valeo n'avait pas "encore nécessairement l'ensemble des composants" dans ses stocks.