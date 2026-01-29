Les résultats trimestriels de Chevron risquent d'être influencés par les prix du pétrole

29 janvier - ** Les actions de Chevron CVX.N ont augmenté de 1,4 % à 172,32 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture des marchés vendredi

** Le chiffre d'affaires de CVX devrait chuter de ~10% à 47,1 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait chuter de ~30% à 1,45 $ contre 2,06 $

** Le chiffre d'affaires de CVX a été conforme aux attentes 5 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a été conforme aux estimations 6 fois au cours de la même période

** Les prix du brut WTI ont chuté de ~8% au 4ème trimestre, bien qu'ils soient en hausse de ~14% depuis le début de l'année; le Brent a baissé de 9,2% au 4ème trimestre, mais est en hausse de 16,5% en 2026 ** Parmi les 28 analystes couvrant CVX, la note moyenne est"BUY" et le PT médian est de$175

** CVX est en hausse de 13 % depuis le début de l'année, contre 1,5 % pour l'indice Dow Industrials .DJI et 13,5 % pour l'indice énergétique S&P 500 .SPNY .