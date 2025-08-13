Les résultats trimestriels de Cardinal Health ne répondent pas aux attentes élevées

13 août - ** Cardinal Health CAH.N achète la société de gestion des soins de santé Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars, le distributeur de médicaments cherchant à développer ses activités spécialisées

** Les ventes trimestrielles totales ont été inférieures aux estimations des analystes - données compilées par LSEG

LA BARRE ÉTAIT HAUTE

** Citi ("Neutre", PT:$160) dit que CAH a été légèrement en dessous des attentes élevées en raison de coûts insignifiants qui s'additionnent

** L'achat de Solaris, axé sur l'urologie, est "stratégique" car le segment offre un flux de revenus plus diversifié et réduit le risque potentiel de tarification des médicaments de la nation la plus favorisée

** Leerink Partners ("Surperformer", PT:$186) dit que "la barre était haute" pour Cardinal à l'approche des résultats du 4ème trimestre

** ajoute que "le trimestre a été une pause dans ce qui a été une série incroyablement forte sur plusieurs années"

** Morgan Stanley ("Surpondérer", PT:$190) dit que les attentes accrues pour les distributeurs "laissant peu ou pas de place à l'erreur" ont fait baisser les actions de CAH après les résultats

** La société de courtage estime qu'il faut se concentrer davantage sur la solidité des fondamentaux sous-jacents dans l'ensemble des unités pharmaceutiques et spécialisées

** J.P.Morgan ("Neutre", PT:$178) dit que l'acquisition de Solaris augmenterait modestement les prévisions à un chiffre, mais CAH ne l'a pas encore inclus dans ses perspectives pour 2026