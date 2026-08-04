Les résultats liés à l'IA et les espoirs d'un accord au Moyen-Orient propulsent le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Baisse des offres d'emploi aux États-Unis en juin, mais hausse des embauches

* Palantir bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* Caterpillar progresse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,88 %, S&P +1,9 %, Nasdaq +2,69 %

(Le point sur les échanges de l'après-midi) par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Le S&P 500 et le Dow ont atteint mardi de nouveaux records intrajournaliers, portés par la dernière vague de résultats publiés par des entreprises liées à l’IA, telles que Caterpillar et Palantir, qui ont apaisé les craintes concernant la demande, tandis que les cours du pétrole brut et les rendements des bons du Trésor ont baissé, portés par l’espoir d’un accord dans le conflit avec l’Iran.

Palantir Technologies PLTR.O a bondi de près de 30 % et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis février 2024, après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Caterpillar CAT.N , considéré comme un baromètre de l’économie industrielle mondiale, a bondi d’environ 6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, le développement des centres de données dédiés à l’IA ayant stimulé la demande pour ses équipements de production d’électricité et de construction.

La progression de Caterpillar a constitué le principal moteur de la hausse de l’indice Dow Jones Industrial Average, contribuant à plus de 300 points à la remontée de ce vénérable indice.

Les investisseurs suivent de près les résultats des entreprises liées à l’IA en cette saison des résultats, à la recherche de signes indiquant que les dépenses massives dans ce secteur seront justifiées.

LES PRIX DU PÉTROLE BAISSENT GRÂCE AUX ESPOIRS LIÉS À L'ACCORD AVEC L'IRAN

La baisse d’environ 5 % des cours du brut a également soutenu les actions, après qu’un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit se poursuivaient, tandis que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a indiqué qu’un accord avec l’Iran pour la réouverture du détroit d’Ormuz pourrait être conclu dans les deux prochains jours.

La baisse des cours du pétrole a également tempéré les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre, ce qui a entraîné un recul des rendements des bons du Trésor américain.

« Je ne perçois pas la moindre once de scepticisme chez les investisseurs, que ce soit sur le pétrole, les taux d’intérêt ou les actions », a déclaré Jack Ablin, stratège en chef des investissements et associé fondateur chez Cresset Capital Management à Chicago.

« Les résultats financiers ont certes été favorables, et c’est une excellente nouvelle, mais je ne suis pas sûr qu’une poignée de résultats justifie de nouveaux records pour le S&P. »

LES PRINCIPAUX INDICES EN HAUSSE

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 998,40 points, soit 1,88 %, pour atteindre 54 175,70, le S&P 500 .SPX a gagné 144,39 points, soit 1,90 %, à 7 744,97 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 697,17 points, soit 2,69 %, à 26 610,62.

Lundi, le Dow a enregistré son plus haut niveau de clôture depuis le 6 juillet, tandis que mardi, le S&P 500 a atteint son plus haut niveau intrajournalier depuis le 2 juillet.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, également considérées comme les bénéficiaires des dépenses en intelligence artificielle, ont bondi. L’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX a grimpé de près de 7 % et s’apprêtait à enregistrer sa quatrième séance consécutive de hausse après avoir chuté de 20,6 % en juillet.

Le secteur technologique du S&P 500 a progressé de 4,5 %, affichant la meilleure performance parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Les résultats des entreprises pour ce trimestre se sont révélés globalement solides. Sur les 304 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre vendredi, 85,2 % ont dépassé les estimations, contre une moyenne à long terme de 67,5 %, selon les données de LSEG, tous les principaux secteurs du S&P affichant une croissance de leurs bénéfices.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, publiera son premier rapport financier depuis son introduction en bourse après la clôture des marchés. L’action de la société a bondi de plus de 8 %. McDonald's MCD.N a légèrement progressé de 0,1 % malgré des résultats décevants , tandis que Pfizer PFE.N a gagné 1,1 % après avoir publié des résultats trimestriels encourageants .

Du côté des données, les offres d’emploi ont reculé en juin, pénalisées par une forte baisse dans le secteur de la santé et de l’aide sociale, mais la hausse des embauches et le faible nombre de licenciements suggèrent que le marché du travail est resté stable. Ces données constituent le premier volet d’une série de rapports sur le marché du travail publiés cette semaine, qui culminera vendredi avec la publication du rapport gouvernemental sur l’emploi.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,11 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,95 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 117 nouveaux plus-hauts et 43 nouveaux plus-bas.