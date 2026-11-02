Les résultats du troisième trimestre montrent une forte croissance des bénéfices aux États-Unis, mais celle-ci ne s'accélère plus

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* Les trois principaux indices boursiers américains en hausse, emmenés par le Dow

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire arrive en tête des hausses du S&P 500; celui de l'énergie enregistre la plus forte baisse

* Les cours du pétrole reculent de plus de 8 %, l’or progresse; le dollar et le bitcoin sont en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit en baisse à 4,88 %

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LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE MONTRENT UNE FORTE CROISSANCE DES BÉNÉFICES AUX ÉTATS-UNIS, MAIS QUI NE S'ACCÉLÈRE PLUS

Alors que la période de publication des résultats du troisième trimestre est désormais dépassée de plus de la moitié pour les entreprises du S&P 500, les résultats de cette saison soulignent un défi auquel sont confrontés les investisseurs en actions: selon les stratèges de Goldman Sachs, bien que la croissance des bénéfices ait été forte, elle ne s’accélère plus.

La croissance du troisième trimestre est désormais estimée à environ 33 % en glissement annuel, précisent-ils, mais elle “marquerait la fin de la tendance à l’accélération qui a caractérisé les derniers trimestres”.

De plus, le rythme des révisions à la hausse s’est ralenti, écrivent-ils.

“Même si les entreprises dont les estimations ont été revues à la hausse restent plus nombreuses que celles dont les estimations ont été revues à la baisse, l’ampleur des révisions de bénéfices s’est modérée par rapport aux derniers mois. En particulier, les analystes ont revu à la baisse les estimations de marge bénéficiaire de nombreuses entreprises dans un contexte de hausse des prix de l’énergie”, précisent-ils.

Ces résultats confortent également l’idée selon laquelle, si les dépenses d’investissement dans l’IA continueront de croître, le taux de croissance des dépenses d’investissement dans ce domaine atteint actuellement son pic. Ils notent que “les estimations des analystes indiquent que la croissance des bénéfices des valeurs du S&P 500 spécialisées dans les infrastructures d’IA atteindra un pic de 80 % ce trimestre, avant de ralentir pour s’établir à environ 40 % en 2027.”

Dans le même temps, les attentes élevées des investisseurs concernant la croissance du chiffre d’affaires du cloud ont créé une “barre très haute pour les cours des actions”.

Des entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O ont vu le cours de leurs actions baisser à la suite de la publication de leurs résultats trimestriels.

Les données de LSEG indiquent que la croissance estimée des bénéfices en glissement annuel des entreprises du S&P 500 s’établissait à 31,6 % vendredi, contre 30,6 % début octobre. La croissance ajustée des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre, qui exclut les plus-values de réévaluation d’Alphabet et d’Amazon AMZN.O , s’élevait à environ 35 %, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices et les actions chez LSEG Data & Analytics.

(Caroline Valetkevitch)

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