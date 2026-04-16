Les résultats du premier trimestre de PepsiCo sont attendus jeudi pour mesurer les progrès accomplis dans le redressement de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de mercredi sans changement de texte)

16 avril - ** L'action PepsiCo PEP.O a baissé de 0,5% à 154,98 dollars mercredi avant les résultats du 1er trimestre prévus avant l'ouverture du marché jeudi, les investisseurs examinant son plan de redressement sous la pression d'activistes

** Le fabricant de sodas et de snacks devrait afficher des ventes trimestrielles en hausse de 6% en glissement annuel à 18,94 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,55 $ contre 1,48 $ il y a un an, selon LSEG

** Les investisseurs rechercheront des signes montrant que les réductions de prix sur les principales marques de snacks comme Lay's et Doritos relancent la croissance en volume, une exigence clé de l'investisseur activiste Elliott Management ** PEP est confronté à la pression de la hausse des coûts de l'énergie et de l'emballage, qui pourrait menacer les marges et la durabilité de sa stratégie de réduction des prix

** UBS, qui a une note d'achat sur PEP, a déclaré dans une note préliminaire qu'elle s'attend à ce que le rapport soit largement en ligne avec les attentes, avec une croissance organique du chiffre d'affaires montrant des progrès modestes et continus

** Mais comme une grande partie du groupe, UBS a déclaré qu'elle pense que PEP sera probablement sous la pression des **taux de change** et des coûts d'intrants et ne serait pas surprise de voir les prévisions se déplacer vers le bas de la fourchette

** L'action PEP a augmenté de ~8% depuis le début de l'année par rapport à la hausse de 6% du secteur de la consommation de base de l'indice S&P 500; l'action s'est récemment négociée à 18x les bénéfices à terme, en dessous de sa moyenne sur cinq ans de 21x

** Sur 25 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 10 "achat fort" ou "achat", 14 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 169,50 USD