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Les résultats du premier trimestre de PepsiCo sont attendus jeudi pour mesurer les progrès accomplis dans le redressement de l'entreprise
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 20:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de PepsiCo PEP.O ont baissé de 0,5% à 154,98 dollars mercredi avant les résultats du premier trimestre prévus avant l'ouverture du marché jeudi, alors que les investisseurs examinent son plan de redressement sous la pression des activistes

** Le fabricant de sodas et de snacks devrait afficher des ventes trimestrielles en hausse de 6% en glissement annuel à 18,94 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,55 $ contre 1,48 $ il y a un an, selon LSEG

** Les investisseurs rechercheront des signes montrant que les réductions de prix sur les principales marques de snacks comme Lay's et Doritos relancent la croissance en volume, une exigence clé de l'investisseur activiste Elliott Management ** PEP est confronté à la pression de la hausse des coûts de l'énergie et de l'emballage, qui pourrait menacer les marges et la durabilité de sa stratégie de réduction des prix

** UBS, qui a une note d'achat sur PEP, a déclaré dans une note préliminaire qu'elle s'attend à ce que le rapport soit largement en ligne avec les attentes, avec une croissance organique du chiffre d'affaires montrant des progrès modestes et continus

** Mais comme une grande partie du groupe, UBS a déclaré qu'elle pense que PEP sera probablement sous la pression des effets de change et des coûts d'intrants et ne serait pas surprise de voir les prévisions se déplacer vers le bas de la fourchette

** L'action PEP a augmenté de ~8% depuis le début de l'année par rapport à la hausse de 6% du secteur de la consommation de base de l'indice S&P 500; l'action s'est récemment négociée à 18x les bénéfices à terme, en dessous de sa moyenne sur cinq ans de 21x

** Sur 25 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 10 "achat fort" ou "achat", 14 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 169,50 USD

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COCA-COLA CO
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PEPSICO
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/04/2026 à 20:09:13.

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