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Les résultats du premier semestre supérieurs aux attentes et les perspectives de croissance font grimper le cours de l'action Vusion
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 10:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Le cours de l’action Vusion VU.PA a progressé d’environ 8 % après que la société spécialisée dans les technologies pour le commerce de détail a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes et confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année

** Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda ajusté) a grimpé de 48 % pour atteindre 160 millions d’euros sur la période, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 149 millions d’euros, grâce à un mix de produits favorable et à l’optimisation des coûts liés au matériel

** La société a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026, à savoir une croissance organique du chiffre d’affaires de 15 à 20 %, dont une croissance de 40 % des services à valeur ajoutée, ainsi qu’une amélioration de 100 points de base des marges d’exploitation ajustées

** Les analystes de Stifel soulignent les perspectives de croissance de la société, tout en notant que l’action se négocie avec une décote de 40 % par rapport à ses multiples de valorisation historiques à long terme depuis la conclusion d’un important contrat avec Walmart WMT.O aux États-Unis, ce qui a entraîné un “manque inhabituel de visibilité”

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