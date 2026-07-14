Les résultats des banques de Wall Street s'envolent, portés par les activités de trading et la banque d'investissement

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* JPMorgan a enregistré ses commissions de banque d'investissement les plus élevées depuis 2021

* L'introduction en bourse de SpaceX fait grimper les revenus issus des commissions

* Le bénéfice de Citigroup au deuxième trimestre a bondi de 45 %, son chiffre d'affaires a atteint son plus haut niveau trimestriel depuis dix ans

* Goldman, BofA et Wells publient également leurs résultats

* Certaines banques appellent à la prudence face aux risques à venir

par Saeed Azhar, Manya Saini et Nupur Anand

Les résultats des banques de Wall Street ont bondi au deuxième trimestre, portés par une forte hausse des commissions de conseil en fusions-acquisitions et par l’explosion des revenus de trading, mais les établissements de crédit ont mis en garde contre les risques pesant sur l’économie et les marchés. L’introduction en bourse de SpaceX a joué un rôle positif. Les banques de Wall Street, notamment Goldman Sachs et Morgan Stanley, ont joué un rôle majeur dans l’introduction en bourse de SpaceX, d’un montant de près de 86 milliards de dollars. Les banques impliquées dans l’introduction en bourse de SpaceX ont encaissé environ 500 millions de dollars de commissions . La banque d’investissement a constitué un secteur de forte croissance des revenus pour les banques, les méga-introductions en bourse et les transactions de plusieurs milliards de dollars témoignant d’un environnement de transactions des plus favorables depuis des années. Les activités de trading restent soutenues, avec une volatilité supérieure à la normale due aux conflits géopolitiques et aux incertitudes liées aux bouleversements liés à l’IA.

« Nous avons enregistré des performances vraiment exceptionnelles sur les marchés mondiaux et dans la banque d’investissement », a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America, lors de la conférence de presse de la banque. « L’activité reste favorable. » Bank of America BAC.N a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une activité de trading record et à une forte augmentation des opérations de fusion-acquisition. Elle fait partie des cinq banques ayant publié leurs résultats mardi. JPMorgan Chase JPM.N a fait état d’une tendance similaire . Les introductions en bourse de grande envergure et les opérations de fusion-acquisition ont contribué à porter les commissions de la banque d’investissement à leur plus haut niveau depuis 2021, tandis que les traders ont tiré parti de la volatilité des marchés. « Des inquiétudes persistent concernant le pouvoir d’achat et l’inflation, mais le marché du travail et la croissance des salaires restent solides. Les marchés et l’économie américaine ont absorbé les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques », a déclaré Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo.

« Des conditions aussi favorables ne durent pas éternellement, et nous constatons que des capitaux importants sont déployés tant par les banques que par les établissements non bancaires dans un large éventail d’actifs à risque. »

« UN CONTEXTE EN PLEINE EXPANSION »

« Ce qui se passe sur les marchés boursiers, c’est un environnement en plein essor, marqué par une activité intense, de grandes introductions en bourse, le thème de l’IA, un environnement très dynamique », a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, lors de la conférence de presse de la banque.

Le chiffre d’affaires mondial de la banque d’investissement a atteint 61,4 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 24 % par rapport à l’année précédente, selon les données de Dealogic. JPMorgan est restée le leader mondial en termes de chiffre d’affaires de la banque d’investissement, tandis que Goldman Sachs occupait la première place mondiale dans le domaine du conseil en fusions-acquisitions. L’introduction en bourse du concepteur de puces Cerebras

CBRS.O , d’un montant de 6,4 milliards de dollars, et la cession d’actions d’Alphabet, la société mère de Google,

GOOGL.O d’un montant de 85 milliards de dollars figuraient également parmi les principales opérations du deuxième trimestre.

« Nous pensions que les résultats du deuxième trimestre des grandes banques allaient être très bons, mais ils se sont avérés extraordinaires », a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez GABF ETF, Gabelli Funds. « Nous continuons de penser que le contexte est très favorable aux grandes banques en raison de l’activité économique, de l’engagement sur les marchés et de la demande de capitaux, avec des prêts moyens en hausse d’environ 10 %. » Goldman Sachs GS.N a dépassé les attentes de bénéfices pour le deuxième trimestre , Wells Fargo WFC.N a battu les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, et Citigroup C.N a annoncé une hausse de 45 % de ses bénéfices au deuxième trimestre ainsi que son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans. Morgan Stanley MS.N publiera ses résultats du deuxième trimestre mercredi.

« Le super-cycle des dépenses d’investissement alimenté par l’IA a profité aux émissions d’actions, aux fusions-acquisitions et au financement par emprunt, tandis que les activités de trading ont été favorisées par la volatilité liée à l’Iran sur l’ensemble des classes d’actifs », a déclaré Stephen Biggar, directeur de la recherche sur les services financiers chez Argus Research. Les actions des banques ont affiché des résultats mitigés. JPMorgan a progressé de 1,7 %, BofA a gagné 1,8 % et Goldman a bondi de 7,3 %, tandis que Citi a perdu 4,3 % et Wells Fargo a reculé de 2,6 %.

PRUDENCE ET RISQUES

Des mises en garde concernant les marchés ont néanmoins été formulées.

« À quel point la situation actuelle est-elle fragile, dangereuse, surchauffée ou exubérante? », a demandé Jeremy Barnum, de JPMorgan, soulignant que les chiffres nominaux de l’endettement et les valorisations étaient « assez élevées ».

« Il serait naïf de ne pas s’inquiéter – mais il est facile de s’inquiéter alors que le marché continue de progresser », a-t-il déclaré.

Gonzalo Luchetti, directeur financier de Citi, a déclaré que le conflit au Moyen-Orient pourrait affecter l’activité de fusions-acquisitions à terme, même si le carnet de commandes reste bien rempli.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, a déclaré dans le communiqué de presse de la banque que « plusieurs risques se déplacent sous la surface à la manière de plaques tectoniques, notamment les tensions géopolitiques et les guerres, une inflation tenace, d’importants déficits budgétaires mondiaux et des prix des actifs élevés », ajoutant qu’« ils pourraient également provoquer des perturbations significatives lorsqu’ils se déplacent ou entrent en collision ». Brian Moynihan, directeur général de BofA, a également souligné ces risques, affirmant que si l’économie américaine s’est révélée plus résistante que prévu, « l’inflation et le resserrement de la politique monétaire restent des risques majeurs ».