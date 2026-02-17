Les résultats de Walmart approchent ; d'autres détaillants doivent encore communiquer leurs résultats

Les principaux indices boursiers américains sont en hausse dans l'après-midi

Les valeurs financières sont en tête des gains sectoriels du S&P 500; le secteur de l'énergie est le plus en baisse

Légère hausse du dollar; baisse du brut; baisse de >1% du bitcoin; baisse de ~2% de l'or

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est stable à ~4,06%

17 février - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

LES RÉSULTATS DE WALMART APPROCHENT; D'AUTRES DÉTAILLANTS DOIVENT ENCORE COMMUNIQUER LEURS RÉSULTATS

La saison des déclarations du quatrième trimestre 2025 aux États-Unis touche à sa fin, mais une poignée de grands détaillants vont bientôt publier leurs résultats, Walmart

WMT.O devant publier ses bénéfices cette semaine et devant attirer l'attention des investisseurs.

Les investisseurs devraient se concentrer sur ce que ces sociétés disent des dépenses de consommation, les données économiques ayant été mitigées ces dernières semaines.

Les détaillants qui doivent publier leurs résultats la semaine prochaine sont Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N . Target TGT.N devrait publier ses résultats le 3 mars, tandis que Dollar General DG.N devrait également le faire en mars.

Avec les résultats de 369 des sociétés du S&P 500 .SPX en date de vendredi, la croissance globale des bénéfices du S&P 500 est estimée à 13,6 % pour le quatrième trimestre, contre 8,9 % au début du mois de janvier, selon LSEG.

Ce chiffre devrait être inférieur à la croissance de 14,9 % enregistrée au troisième trimestre de l'année dernière, mais supérieur à la croissance de 12,2 % observée au premier trimestre 2026, selon les données.

(Caroline Valetkevitch)

