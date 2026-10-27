Les résultats de Visa dépassent les prévisions, grâce à la résilience des clients qui continuent à dépenser

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(Réécriture du premier paragraphe avec des estimations; ajout de citations d'analystes et de dirigeants dans les paragraphes 3, 6 à 8, 10, 14 à 15 et 17)

par Arasu Kannagi Basil et Atharva Singh

Visa V.N a dépassé les attentes mardi en publiant ses résultats du quatrième trimestre, les clients continuant à utiliser leurs cartes pour régler leurs voyages, leurs achats et leurs sorties au restaurant malgré l’incertitude macroéconomique.

Les résultats du plus grand opérateur de paiement au monde soulignent la robustesse de l’économie américaine face à des pressions inflationnistes persistantes, les consommateurs continuant à dépenser, soutenus par un marché de l’emploi solide et une croissance des salaires.

“La croissance dans toutes les tranches de dépenses des consommateurs est restée relativement conforme à celle des trimestres précédents, la tranche de dépenses la plus élevée continuant d’enregistrer la croissance la plus rapide. Nous n’avons pas constaté de signes d’affaiblissement des consommateurs à faibles dépenses dans nos volumes”, a déclaré Chris Suh, directeur financier de Visa, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Le volume des paiements, indicateur des dépenses des consommateurs et des entreprises sur le réseau Visa, a bondi de 9 % au cours du trimestre considéré à dollar constant, tandis que le nombre de transactions traitées a augmenté de 10 %.

Le vaste réseau de paiements numériques de Visa, qui couvre plus de 200 pays et territoires, lui permet de mieux résister aux ralentissements économiques, car des milliards de personnes dans le monde comptent sur ce réseau de cartes pour leurs dépenses quotidiennes et autres achats.

LES INCITATIONS AUX CLIENTS ET LES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE AU CENTRE DE L’ATTENTION

Les incitations aux clients ont bondi de 21 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 5,1 milliards de dollars au cours du trimestre, principalement grâce aux nouveaux contrats signés entre juillet et septembre et au début du quatrième trimestre.

“Le seul point à soulever concerne les incitations aux clients, qui ont dépassé les attentes”, a déclaré Jeff Cantwell, analyste chez Seaport, ajoutant que cette évolution avait probablement eu un impact sur les prévisions de Visa pour l’exercice 2027.

M. Suh a indiqué aux analystes que la croissance des incitations s’accélérera au cours de l’exercice 2027, Visa s’attendant à ce qu’environ 25 % de ses volumes de paiement fassent l’objet d’un renouvellement, notamment avec plusieurs grands clients. Ce chiffre est à comparer aux 20 % enregistrés au cours de l’exercice 2026.

La société prévoit pour l’exercice 2027 une croissance du bénéfice par action comprise entre un pourcentage à deux chiffres bas et un pourcentage dans la partie inférieure de la fourchette des 13 à 19 %, tandis que la croissance du chiffre d’affaires net devrait se situer dans la fourchette des pourcentages à deux chiffres bas.

“Même si certains pourraient être déçus par les prévisions de bénéfice par action, nous pensons qu’elles reflètent probablement… (la décision de la direction) de continuer à investir dans des initiatives stratégiques à long terme afin de pérenniser la croissance du chiffre d’affaires”, ont déclaré les analystes de KBW, dirigés par Sanjay Sakhrani.

L'action Visa a reculé d'environ 1,4 % en séance prolongée. Le titre a progressé de 14,6 % cette année depuis la dernière clôture.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action s’est établi à 3,48 dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les prévisions de 3,44 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

LA VIGUEUR DES ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS

Les volumes transfrontaliers hors intra-Europe, qui reflètent la demande en matière de voyages internationaux, ont constitué un point positif puisqu’ils ont bondi de 14 % au cours du trimestre, à dollar constant.

“Cela reflète la bonne confiance des consommateurs, la forte demande d’expériences de voyage et le fait que le commerce électronique vient également de se développer”, a déclaré M. Suh.

M. Suh a indiqué à Reuters que les voyages à destination et en provenance du Moyen-Orient revenaient également à des niveaux plus proches de la normale après avoir été freinés par le conflit avec l’Iran.

La Coupe du monde de la FIFA, qui s’est déroulée du 11 juin au 19 juillet, a également contribué à dynamiser l’activité sur l’ensemble du réseau Visa, en attirant de nombreux visiteurs aux États-Unis.

“Le XB (transfrontalier) a affiché une belle accélération de sa croissance d’un trimestre à l’autre, et c’était l’un des domaines que nous surveillions à la recherche de signes de faiblesse potentielle à l’approche de la publication des résultats”, a déclaré M. Cantwell, de Seaport.

Le chiffre d’affaires net a bondi de 13 % pour atteindre 12,1 milliards de dollars au cours du trimestre. Pour l’exercice 2026, Visa a enregistré un chiffre d’affaires net record de 46 milliards de dollars.

Son concurrent Mastercard MA.N devrait publier ses résultats trimestriels dans le courant de la semaine.