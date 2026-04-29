Les résultats de T-Mobile devraient profiter à Deutsche Telekom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 avril - ** Deutsche Telekom DTEGn.DE progresse de 2 % en début de séance à Francfort après que sa filiale américaine T-Mobile TMUS.O a annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions
** Un trader local souligne que T-Mobile affiche des gains nets d'abonnés et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions des analystes
** “Le sentiment autour de TMUS était plutôt négatif ces derniers temps, un certain soulagement est donc possible”, déclare le trader
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