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Les résultats de T-Mobile devraient profiter à Deutsche Telekom
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 08:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Deutsche Telekom DTEGn.DE progresse de 2 % en début de séance à Francfort après que sa filiale américaine T-Mobile TMUS.O a annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions

** Un trader local souligne que T-Mobile affiche des gains nets d'abonnés et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions des analystes

** “Le sentiment autour de TMUS était plutôt négatif ces derniers temps, un certain soulagement est donc possible”, déclare le trader

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
26,960 EUR XETRA +0,75%
T-MOBILE US
186,7200 USD NASDAQ +2,17%
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