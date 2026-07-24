Les résultats de Securitas sont inférieurs aux prévisions, le titre chute de -10%

(Zonebourse.com) - Jefferies juge que les résultats du deuxième trimestre sont décevants, avec un EBITA ajusté inférieur d'environ 3% aux prévisions.

L'analyste souligne dans son étude que la croissance organique (hors SCIC) ne progresse que légèrement, à 3% au deuxième trimestre, toujours pénalisée par la gestion du portefeuille de contrats en Europe, l'activité de sécurité aéroportuaire et un impact négatif au Moyen-Orient, ainsi que par Pinkerton en Amérique du Nord.

Selon Jefferies, les marges ajustées du deuxième trimestre sont inférieures aux attentes, à 7,6% (contre 7,7 % attendus), légèrement faibles dans toutes les régions, avec une amélioration de seulement 10 points de base en glissement annuel (contre 30 points de base au premier trimestre).

Le flux de trésorerie disponible est également faible, pénalisé par le besoin en fonds de roulement et l'augmentation du délai moyen de recouvrement des créances.

"Ces résultats seront globalement perçus comme décevants, avec peu de confiance renouvelée quant à l'amélioration de la dynamique commerciale et probablement des interrogations sur l'évolution des marges" rajoute le bureau d'analyse.

Le BPA dilué ajusté de 2,94 SEK est inférieur au consensus (consensus VA 3,19), BPA publié de 2,88 SEK (consensus 2,97).

Le groupe réitère ses objectifs à horizon 2030. Oddo BHF rappelle que Securitas s'attend à une croissance moyenne du BPA de 10% par an, une marge supérieure à 10% à long terme, une conversion CFO/EBIT de 80-90% et un levier inférieur à 2.5x.

"Cette trajectoire repose sur une croissance organique de 4-6%, une amélioration annuelle de la marge de 20-30 pb et une reprise progressive du M&A ciblé après la fin de la revue du portefeuille" indique Oddo BHF.

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