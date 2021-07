Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 30 juin , 2021 - 23 h - CET - Biophytis SA (Nasdaq CM: BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liés au vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui que les premiers résultats de l'étude de phase 2 SARA-INT seront communiqués d'ici Août 2021. Les résultats complets et détaillés seront présentés lors de la conférence médicale et scientifique ICSFR qui se tiendra au format numérique du 29 septembre au 2 octobre 2021.