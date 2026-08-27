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Les résultats de Nvidia stimulent le secteur européen des semi-conducteurs
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 09:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs progressent, portées par les résultats supérieurs aux prévisions de NVIDIA NVDA.O au troisième trimestre et ses perspectives favorables ** Le géant américain des puces électroniques prévoit une hausse de 70 % de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice, tandis que son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 108 milliards de dollars, a dépassé les prévisions qui s'élevaient à un peu plus de 104 milliards de dollars

** Les acteurs néerlandais du secteur des semi-conducteurs, tels qu’ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS et BESI

BESI.AS , enregistrent une hausse d’environ 2 % à 2,5 %

** STMicroelectronics STMPA.PA et Soitec SOIT.PA , cotées à Paris, bondissent respectivement de 3,6 % et 3,7 %

** Aixtron AiXGn.DE progresse de 3,56 %, Infineon <IFXGn.DE > progresse de 2,3 %, tandis que Siltronic WAFGn.DE bondit de 3,3 %

** L'indice technologique paneuropéen .SX8P progresse de 1,23 %, surperformant tous les indices sectoriels du STOXX 600

Semi-conducteurs

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