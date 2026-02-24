Les résultats de Nvidia constituent le plus grand test pour le marché de l'IA, dans un contexte de concurrence féroce

Alors que Nvidia NVDA.O s'apprête à publier ses résultats trimestriels mercredi, les investisseurs en IA cherchent des preuves que les bénéfices du fabricant de puces augmentent rapidement grâce à un budget de dépenses d'investissement de 630 milliards de dollars de la part de Big Tech. Mais des signes de risque pour la domination de longue date de Nvidia émergent également des plans des hyperscalers pour concevoir leurs propres puces d'IA moins chères.

Après avoir alimenté la majeure partie de la hausse du marché boursier américain au cours des trois dernières années, l'action de Nvidia n'a augmenté que d'environ 2 % jusqu'à présent en 2026.

Outre Advanced Micro Devices, qui devrait dévoiler un nouveau serveur d'IA phare dans le courant de l'année, Google, d'Alphabet GOOGL.O , s'est imposée comme un rival de premier plan avec un accord pour fournir au créateur de chatbot Claude Anthropic ses propres puces, appelées TPU. Google est également en pourparlers en vue de fournir Meta META.O - un important client de Nvidia, selon les médias.

Pour défendre sa position, Nvidia aurait conclu l'année dernière un accord, d'une valeur de 20 milliards de dollars, pour l'octroi d'une licence sur la technologie des puces de Groq - une décision qui, selon les analystes, renforcerait sa position sur le marché en plein essor de l'inférence, le processus par lequel un modèle d'intelligence artificielle entraîné répond à des questions en temps réel. La semaine dernière, Nvidia a également accepté de vendre des millions de puces à Meta , sans toutefois divulguer la valeur de l'accord.

Mais Nvidia, le plus grand gagnant du boom de l'IA, a lui-même alimenté les doutes quant à la durabilité de ses dépenses en retardant le processus d'un investissement potentiel de 100 milliards de dollars dans OpenAI, l'un de ses plus gros clients. Selon un récent rapport de presse, l'entreprise prévoit de remplacer cet engagement par un investissement plus modeste de 30 milliards de dollars.

"Ces résultats sont particulièrement importants, car les gens sont très préoccupés par les dépenses en IA et se demandent si nous sommes dans une bulle", a déclaré Ivana Delevska, directrice des investissements de Spear Invest, qui détient les actions de l'entreprise dans un fonds négocié en bourse. "Montrer que les bénéfices ne décélèrent pas vraiment sera très important."

Wall Street s'attend à ce que Nvidia fasse état d'un bond de plus de 62 % de ses bénéfices au cours du trimestre clos en janvier, selon les données compilées par LSEG, soit un ralentissement par rapport à la croissance de 65,3 % enregistrée au trimestre précédent, alors qu'elle est confrontée à des comparaisons plus difficiles avec ses résultats antérieurs.

Le chiffre d'affaires a probablement bondi de plus de 68 % pour atteindre 66,16 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que les revenus de Nvidia augmentent encore de 64,4 % au premier trimestre, pour atteindre 72,46 milliards de dollars. La société a dépassé les prévisions de ventes au cours des 13 derniers trimestres, bien que cet écart se soit réduit.

Les analystes de RBC s'attendent à ce que la société prévoie un chiffre d'affaires pour le trimestre d'avril supérieur d'au moins 3 % aux estimations. Madame Delevska, optimiste concernant Nvidia et de Spear Invest, estime que la société prévoira des ventes jusqu'à 10 milliards de dollars supérieures aux estimations, s'attendant à ce qu'elle dépasse les estimations du marché de plus de 13 %.

TOUJOURS NO. 1

Les analystes s'attendent toujours à ce que la demande pour les puces coûteuses de Nvidia, qui agissent comme les "cerveaux" des serveurs traitant d'énormes charges de travail d'IA, reste forte, et à ce qu'elle recueille la majeure partie des dépenses massives des grandes entreprises technologiques pour augmenter la capacité des centres de données d'IA cette année.

Les dirigeants de Nvidia ont également laissé entendre en janvier qu'ils discutaient de commandes de centres de données pour l'année prochaine avec les clients, ce qui a conduit plusieurs analystes à prévoir que l'entreprise mettrait à jour le chiffre de 500 milliards de dollars pour le carnet de commandes qu'elle avait communiqué pour la première fois en octobre .

La plus grande contrainte à la croissance de Nvidia, cependant, pourrait être les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui limitent la vitesse des livraisons de puces d'IA, car Nvidia et ses rivaux se disputent l'espace sur les lignes d'assemblage de 3 nanomètres du fabricant de puces sous contrat TSMC 2330.TW .

"Nous pensons que Nvidia répondra aux attentes, mais il est difficile de les voir dépasser largement les attentes à la lumière de la capacité de TSMC", a écrit Jay Goldberg de Seaport Research Partners dans une note.

Toutefois, le retour potentiel des ventes de puces d'intelligence artificielle de Nvidia en Chine - auparavant limitées en raison des restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement américain - pourrait contribuer à stimuler les ventes.

Le directeur général Jensen Huang a déclaré le mois dernier qu'il espérait que la Chine permettrait à l'entreprise de vendre sa puissante puce d'IA H200 dans le pays et que la licence serait en cours de finalisation.

Son rival AMD AMD.O a ajouté les ventes de puces d'intelligence artificielle à ses prévisions pour le trimestre en cours après avoir reçu des licences pour expédier certains de ses processeurs modifiés en Chine.

Nvidia devrait enregistrer une marge brute ajustée de 75 % au quatrième trimestre, soit une augmentation de plus d'un point de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.

Les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise souffre de la pénurie mondiale de mémoire. Le pouvoir de fixation des prix de Nvidia et la probabilité qu'elle ait déjà bloqué les allocations de mémoire à large bande passante pour l'année l'amortiraient de l'impact de l'augmentation des prix de la mémoire, ont-ils déclaré.